Zvijezde na Grammyjima poslale poruku Trumpu: "Mi nismo životinje, mi smo ljudi i mi smo Amerikanci"

Portorikanski glazbenik Bad Bunny pozvao je na "izbacivanje" američke imigracijske i carinske službe (ICE) dok je u nedjelju na dodjeli Grammyja u Los Angelesu primao nagradu za najbolju latinoameričku urbanu glazbu.
Bad Bunny, koji će sljedeći tjedan biti glavna zvijezda poluvremena na utakmici američkog nogometa Super Bowl, osvrnuo se na represiju Trumpove administracije protiv imigracije strastvenim govorom na dodjeli Grammyja.
"Prije nego što zahvalim Bogu, reći ću 'ICE van!'", rekao je, misleći na američke imigracijske službenike, nakon tjedana napetosti u Minneapolisu u kojima je ubijeno dvoje civila.
"Mi nismo divljaci, nismo životinje, nismo izvanzemaljci, mi smo ljudi i mi smo Amerikanci", nastavio je, dok je primao nagradu za najbolji album urbane glazbe s Debí Tirar Más Fotos.
Mnogi članovi publike ustali dok je govorio. Portorikanski umjetnik također se smatra favoritom za glavnu nagradu večeri, album godine.
Njegov govor bio je najeksplicitniji politički trenutak ceremonije, gdje su mnogi umjetnici, uključujući R&B zvijezdu Kehlani, nosili značke s natpisom "ICE van" na crvenom tepihu.
Međutim, savjetovao je ljudima da reagiraju s ljubavlju, umjesto sa strahom i ljutnjom.
„Jedino što je snažnije od mržnje je ljubav“, rekao je. „Stoga, molim vas, moramo biti drugačiji. Ako se borimo, moramo to činiti s ljubavlju.“
Britanska pjevačica Olivia Dean, koja je osvojila nagradu za najboljeg novog izvođača, također je iskoristila svoj govor kako bi podržala useljenike.
„Ovdje sam i sama kao unuka useljenice“, rekla je pjevačica, čija je baka Carmen bila dio generacije Windrush koja je u Ujedinjeno Kraljevstvo stigla s Kariba.
„Ja sam proizvod hrabrosti i mislim da ti ljudi zaslužuju da ih se slavi. Nismo ništa jedni bez drugih.“
Billie Eilish koja je s pjesmom Wildflower osvojila nagradu za pjesmu godine, također se oglasila.
„Jednostavno je stvarno teško znati što sada reći i što učiniti“, rekla je.
„Osjećam da se samo trebamo nastaviti boriti, govoriti i prosvjedovati. Naši glasovi zaista jesu važni, i ljudi su važni.“
