VIDEO / South Park opet nagazio Trumpa, najgore prošla Kristi Noem: Ovo je glavna poruka epizode
Novi nastavak South Parka ušao je u frontalni obračun s Trumpom, Kristi Noem i desničarskom propagandom, nastavljajući provocirati Bijelu kuću i konzervativne komentatore, no usprkos optužbama za irelevantnost, serija pokazuje da još uvijek zna gdje boli i kako satira može rezati do kosti
27. epizoda politički angažiranija no ikad
Nakon što je kultni animirani serijal South Park prije dva tjedna svoju 27. sezonu započeo s jednom od svojih najžešćih i najpolitičnijih epizoda dosad i odmah izazvao bijes američke administracije, novi nastavak dodatno pojačava tempo: s fokusom na bijeli nacionalizam, propagandne figure poput Charlieja Kirka i nasilne imigracijske racije, autori Matt Stone i Trey Parker još jednom pokazuju da ne namjeravaju štedjeti nikoga.
Kad je koncem srpnja emitirana 'Propovijedi na gori', 362. epizoda animirane humoristične serije odavno poznate kao magnet za kontroverze, kreatori Matt Stone i Trey Parker našli su se na meti konzervativnih fanova i Bijele kuće, i to zbog otvorene, brutalne satire usmjerene prema Donaldu Trumpu, koji je prikazan kao sitničavi diktator "s mikropenisom", te prema matičnoj kompaniji Paramount zbog "kukavičkog podilaženja" američkom predsjedniku.
Nakon emitiranja, Bijela kuća je objavila službeno priopćenje u kojem seriju naziva "licemjernom i irelevantnom", što je posebno ironično s obzirom na to da su Stone i Parker upravo potpisali novi ugovor s Paramountom težak 1,5 milijardu dolara, kojim im je osigurano još najmanje pet sezona i ekskluzivna prava na streaming, piše Tportal.
🚨SOUTH PARK DOES IT AGAIN— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 7, 2025
In their new episode Kristi Noem’s Botox melts as ICE carries out a raid to deport Dora the Explorer but finds she’s been s*x trafficked to Mar-a-Lago and is giving a massage to an old man.
They are pulling ZERO punches! 🔥
pic.twitter.com/tZcnAdb9ni
Obrnuta desničarska logika
U dva tjedna od prikazivanja, napetosti su, piše Guardian, nastavile rasti. Najnovija epizoda pod naslovom Got a Nut proširila je svoj satirički fokus s Trumpa na njegove medijske poslušnike i izvršitelje na terenu.
Među njima su desničarski aktivist Charlie Kirk i američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS), koji su se – iz nepoznatih razloga – pohvalili najavnim kadrovima epizode na platformi X (bivšem Twitteru), uz sarkastične komentare.
DHS je otišao toliko daleko da je zahvalio South Parku što im pomaže u regrutaciji, na što su autori odgovorili: "Ček, znači JESMO relevantni? uz provokativni (#eatabagofdicks)".
Oprez, spoileri!
Epizoda Got a Nut donosi dvije paralelne priče koje se na kraju spajaju u satirično razornoj završnici. U jednoj, Eric Cartman, poznati šovinist iz školskih klupa, bjesni jer je njegov kolega Clyde postao viralni bijeli nacionalist s podcastom u kojem vrijeđa žene, Židove, crnce i druge manjine, ne iz uvjerenja, nego kako bi ih namamio u video debate tipa "WOKE STUDENT TOTALNO RAZVLJEN".
Holy shit, South Park had Kristi Noem and ICE raiding heaven, "Remember, only detain the Brown ones, if it's Brown it goes down."— BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) August 7, 2025
These guys are NOT holding back 🔥 🔥 pic.twitter.com/ydlATGXLmC
Cartman nije ogorčen zbog govora mržnje, već zato što je Clyde pokrao njegov stil i prigrabio svu slavu. Odlučuje uzvratiti udarac, kopira frizuru Charlieja Kirka ("najgluplja frizura ikad", kaže jedan lik), napada feministkinje po internetu i naziva se "debatnim majstorom" asocirajući na mnoge podcastere koji su si nadjenuli slične titule.
Druga linija radnje prati školskog pedagoga g. Mackeyja, koji nakon ukidanja radnog mjesta odlazi raditi za Imigracijsku i carinsku službu (ICE). U društvu maskiranih, nepismenih i nesposobnih kolega te pod zapovjedništvom sadističke šefice DHS-a Kristi Noem, sudjeluje u nasilnim racijama na koncertima Dore Istraživačice i na nebeskim vratima, gdje nasumce hapsi sve tamnopute ("Ako je smeđe, ide dolje!" viče Noem).
South Park Season 27 episode Got a Nut aired on Comedy Central last night, and as expected it doubled down on Trump political satire. https://t.co/qCAKJtdMHl pic.twitter.com/WynmKerzW9— IGN (@IGN) August 7, 2025
Što je najgore, nisu ni najmanje cinični
Klimaks epizode odvija se u Mar-a-Lagu, Trumpovom luksuznom imanju i privatnom klubu u Palm Beachu na Floridi, koji je prikazan kao otužna verzija televizijskog serijala Fantasy Island iz 70-ih za suvremeni bijeli šljam, s Trumpom i JD Vanceom u grotesknim ulogama.
Vance je prikazan kao karikatura samoga sebe, napuhanog lica i smanjenog rasta, dok Trump šutira svog potpredsjednika kao plišanu igračku. Iako Trump prolazi relativno blago, serija je najbrutalnija prema Kristi Noem, koja je prikazana kao psihotični ubojica štenaca (uključujući Krypto psa iz novog Supermana) s licem stalno na rubu otapanja zbog pretjeranog botoksa.
South Park S27 E02 - Got a Nut— Bryton 🇵🇸🇱🇧🇿🇦🇧🇫🇮🇷🇾🇪 (@BrytonsThoughts) August 7, 2025
[FULL EPISODE] pic.twitter.com/htsfkIOmSc
Pouka za kraj
Kao i uvijek u South Parku, epizoda završava lekcijom: Ako radiš nešto u što stvarno ne vjeruješ samo da bi zaradio, shvatit ćeš da si sve tužniji, a tvoja zarada sve veća i besmislenija, m’kay?, kaže Mackey gledajući ravno u kameru.
Tu se skriva potencijalna najmoćnija poanta ove epizode: naime, Got a Nut implicira da Trumpove pristaše i operativci sve rade iz čistog cinizma i želje za novcem dok, u stvarnosti, mnogi od njih doista vjeruju u ono što govore – i upravo je ta vjera, a ne samo oportunizam, ono što čini fenomen Trumpove Amerike toliko opasnim.
No, nitko ne očekuje da jedna epizoda South Parka ogoli sve aspekte političke distopije u SAD-u. A s još minimalno 48 epizoda u najavi, bit će prilike. Još uzbudljivije: neizbježna nova salva bijesa Trumpa i njegove baze, koja se nikada ne zna suzdržati.
