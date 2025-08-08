VIDEO / South Park opet nagazio Trumpa, najgore prošla Kristi Noem: Ovo je glavna poruka epizode

Epizoda Got a Nut donosi dvije paralelne priče koje se na kraju spajaju u satirično razornoj završnici. U jednoj, Eric Cartman, poznati šovinist iz školskih klupa, bjesni jer je njegov kolega Clyde postao viralni bijeli nacionalist s podcastom u kojem vrijeđa žene, Židove, crnce i druge manjine, ne iz uvjerenja, nego kako bi ih namamio u video debate tipa "WOKE STUDENT TOTALNO RAZVLJEN".