VATRENA STIHIJA
VIDEO / Španjolski ministar o požarima kod Madrida: Ponedjeljak i utorak apsolutno presudni
Ponedjeljak i utorak dani su koji će biti "apsolutno presudni" za kontrolu požara koji bukte nedaleko Madrida, a koji su među najvećima u povijesti zemlje, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska.
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"To su dva dana tijekom kojih možemo biti proaktivni u postizanju napretka, kontroli i obuzdavanju požara“, dodao je na brifingu za novinare.
Heartbreaking scenes are emerging as a massive wildfire burns across the Madrid region of Spain. pic.twitter.com/7HQfcvM1fq— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 25, 2026
Castellón, Spain Wildfire Update— Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) July 27, 2026
Spain Wildfire Burns Through Castellón Province and Sierra de Espadán Natural Park
The blaze has already burned more than 4,300 hectares and spread into the Sierra de Espadán Natural Park, prompting a large emergency response.
Firefighters… pic.twitter.com/ZbviYdPeti
Naglasio je "zaista nepovoljnu vremensku prognozu“ od srijede, s očekivanim porastom temperatura.
Što se tiče požara kod Valencije, španjolski ministar kazao je da je zabrinut jer on "još nije obuzdan".
„Više od 16.000 stanovnika evakuirano je iz svojih domova, a više od 65.000 je pod mjerom ograničenja kretanja“, rekla je Pilar Bernabé, županica regije Valencia, u vezi s drugim požarom koji je, prema vlastima, već opustošio oko 7000 hektara.
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