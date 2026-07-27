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VATRENA STIHIJA

VIDEO / Španjolski ministar o požarima kod Madrida: Ponedjeljak i utorak apsolutno presudni

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Hina
|
27. srp. 2026. 12:58
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španjolska požari
MIGUEL RIOPA/AFP

Ponedjeljak i utorak dani su koji će biti "apsolutno presudni" za kontrolu požara koji bukte nedaleko Madrida, a koji su među najvećima u povijesti zemlje, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska.

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"To su dva dana tijekom kojih možemo biti proaktivni u postizanju napretka, kontroli i obuzdavanju požara“, dodao je na brifingu za novinare.

Naglasio je "zaista nepovoljnu vremensku prognozu“ od srijede, s očekivanim porastom temperatura.

Što se tiče požara kod Valencije, španjolski ministar kazao je da je zabrinut jer on "još nije obuzdan".

„Više od 16.000 stanovnika evakuirano je iz svojih domova, a više od 65.000 je pod mjerom ograničenja kretanja“, rekla je Pilar Bernabé, županica regije Valencia, u vezi s drugim požarom koji je, prema vlastima, već opustošio oko 7000 hektara.

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