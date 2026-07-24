pokreće istragu
Trump zaprijetio Europskoj Uniji: "Nismo vam mi kasica-prasica!"
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je pokretanjem trgovinske istrage protiv Europske unije zbog visokih kazni koje Bruxelles posljednjih godina izriče američkim tehnološkim kompanijama poput Googlea, Applea, Amazona i Mete.
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Povod za novu prijetnju bila je odluka europskih regulatora da Google kazne s 890 milijuna eura zbog, kako navode, davanja nepoštene prednosti vlastitoj tražilici i trgovini aplikacija Google Play.
"Europa pljačka američke kompanije"
Trump je u objavi na društvenoj mreži Truth Social optužio Europsku uniju da sustavno cilja američke tvrtke.
"Europska unija opet napada velike američke kompanije. Sjedinjene Države nisu europska kasica-prasica i to više nećemo dopuštat", poručio je.
Najavio je da će njegova administracija odmah pokrenuti istragu prema članku 301 američkog Zakona o trgovini iz 1974., koji Washingtonu omogućuje uvođenje trgovinskih mjera protiv država za koje procijeni da provode nepoštenu trgovinsku praksu, piše DW.
Trump tvrdi da će EU zbog takvog postupanja "platiti visoku cijenu", a nije isključio ni uvođenje novih carina na europske proizvode.
Što je istraga prema članku 301?
Riječ je o mehanizmu kojim američka administracija može istražiti navodno nepoštene trgovinske prakse drugih država te, ako zaključi da štete američkom gospodarstvu, uvesti protumjere poput dodatnih carina.
Trumpova administracija sve se češće oslanja na taj instrument nakon što je američki Vrhovni sud ograničio predsjednikove ovlasti za jednostrano uvođenje širokih carinskih mjera.
Novi val trgovinskih napetosti
Trumpove izjave dolaze samo nekoliko sati nakon što je njegova administracija objavila nove carine na robu iz Europske unije i niza drugih zemalja, obrazlažući ih tvrdnjom da nisu učinile dovoljno kako bi spriječile uvoz proizvoda povezanih s prisilnim radom.
Europska unija, kao i druge američke saveznice, među kojima su Japan i Australija, oštro su reagirale na nove američke poteze, ocijenivši ih neopravdanima.
Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer također je kritizirao odluku Bruxellesa o kažnjavanju Googlea, upozorivši da bi takvi potezi mogli narušiti transatlantske trgovinske odnose.
Sjedinjene Države i Europska unija već mjesecima vode napete pregovore oko provedbe trgovinskog sporazuma postignutog prošle godine, a Trumpova administracija nezadovoljna je sporim procesom njegove ratifikacije u europskim institucijama.
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