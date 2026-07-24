egzodus iz kabineta
Masovni odlazak iz Bijele kuće: Trump ostaje bez dužnosnika šest puta brže nego Bush, Obama i Biden
Bijela kuća Donalda Trumpa bilježi rekordni odljev visokih dužnosnika – u prvih 18 mjeseci njegova drugog mandata otišlo je 27 dužnosnika potvrđenih u Senatu, čak šest puta više nego u istom razdoblju mandata njegova tri prethodnika.
Prema analizi organizacije Partnership for Public Service, George W. Bush, Barack Obama i Joe Biden u istoj su fazi svojih mandata u prosjeku imali samo 4,3 odlaska. Tijekom Trumpova prvog mandata u istom razdoblju otišlo je 11 dužnosnika, piše Daily Mail.
Ukupno 27 odlazaka predstavlja 11,4 posto svih dužnosnika u ministarstvima koje potvrđuje Senat. Za usporedbu, Bidenov udio u istoj fazi mandata iznosio je svega 0,4 posto, pokazuje analiza koju je prvi objavio The Hill.
Samo u prva dva tjedna srpnja dužnost su napustila četvorica visokih dužnosnika, među njima financijska direktorica Ministarstva energetike Tina Pierce te general-bojnik John Bartrum, pomoćnik ministra zdravstva u Ministarstvu za pitanja veterana.
Prosječno su na funkciji ostajali osam mjeseci
Prosječno su na funkciji ostajali osam mjeseci, nakon što su prethodno gotovo pet mjeseci čekali potvrdu u Senatu. Kod gotovo 30 posto njih razdoblje čekanja na potvrdu bilo je dulje od vremena koje su proveli na dužnosti.
Među onima koji su otišli nalaze se čelnici američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Agencije za hranu i lijekove (FDA), Porezne uprave (IRS) i Ministarstva mornarice, kao i dva zamjenika ministara, četiri glavna pravna savjetnika i tri državna podtajnika.
Iz Ministarstva financija, kojim upravlja Scott Bessent, otišlo je šest dužnosnika, dok su iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi pod vodstvom Roberta F. Kennedyja Jr. otišla četvorica.
Kristi Noem smijenjena je krajem ožujka s mjesta ministrice domovinske sigurnosti zbog sve većih kritika na račun načina na koji je vodila obračun s ilegalnim migracijama.
Pam Bondi napustila je Ministarstvo pravosuđa nakon nezadovoljstva načinom na koji je resor postupao s dokumentima povezanim s Jeffreyjem Epsteinom. Lori Chavez-DeRemer dala je ostavku na mjesto ministrice rada u travnju nakon što je postala predmet istraga zbog navodnog neprimjerenog ponašanja.
Bondi još uvijek nije dobila trajnog nasljednika. Trump je prošlog mjeseca za stalnog glavnog državnog odvjetnika nominirao vršitelja dužnosti Todda Blanchea, a Senatski odbor za pravosuđe u četvrtak glasuje o upućivanju njegove nominacije na glasanje u Senatu.
Tulsi Gabbard podnijela je ostavku na mjesto direktorice Nacionalne obavještajne službe 22. svibnja, navodeći da je njezinu suprugu dijagnosticiran iznimno rijedak oblik raka kostiju. No njezin odlazak, koji je stupio na snagu 30. lipnja, uslijedio je nakon višemjesečnih nesuglasica oko politike prema Iranu.
Trump je privremeno imenovao Billa Pultea, poduzetnika iz Floride koji je vodio Saveznu agenciju za financiranje stanovanja, za vršitelja dužnosti.
To imenovanje odmah je izazvalo kritike republikanskih senatora, pa je Trump novinarima u Ovalnom uredu poručio da "on neće biti trajno rješenje".
Gabbard nije bila jedina iz obavještajnog sektora koja je otišla. Joe Kent, direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, podnio je ostavku u ožujku uz obrazloženje da "ne može mirne savjesti" podržati rat.
Istodobno, upražnjena mjesta ostaju nepopunjena. Trump je dosad nominirao samo 578 kandidata za dužnosti koje zahtijevaju potvrdu Senata, najmanje još od vremena Ronalda Reagana i 14 posto manje od prosjeka njegovih prethodnika. Od 1. siječnja nominirao je svega 126 osoba.
Praznine se popunjavaju vršiteljima dužnosti koje Trump može imenovati samostalno, bez saslušanja u Senatu, glasanja o potvrdi i često bez javne objave tko obavlja tu funkciju.
Proces zapošljavanja u Bijeloj kući dodatno je opterećen jer se regrutacijom i provjerom kandidata za tisuće državnih poslova bavi samo devet zaposlenika, od kojih je njih pet na tim pozicijama kraće od godinu dana. Obama je u istom poslu imao 14 ljudi, a Biden 17.
Velik broj odlazaka događa se u trenutku kada se Trump priprema za parlamentarne izbore u studenome, dok rat s Iranom predstavlja sve veći politički teret za njegovu administraciju.
Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales za Daily Mail izjavila je:
„Predsjednik Trump ima najtalentiraniji kabinet u američkoj povijesti koji svakodnevno radi na provedbi njegove politike zdravog razuma i načela Amerika na prvom mjestu.
U nešto više od godinu dana predsjednik i njegov kabinet učinili su našu zemlju uspješnijom nego ikad prije – imamo najsigurniju granicu u povijesti, najveće porezno rasterećenje srednje klase i najnižu stopu ubojstava od 1900. godine.
Predsjednik i cijela njegova administracija nastavit će neumorno provoditi Trumpovu politiku i ostvarivati iznimne rezultate za američki narod.”
Prema anketi Daily Maila i JL Partnersa provedenoj od 17. do 20. srpnja među 1021 registriranim biračem, Trumpova potpora iznosi 44 posto, dok ga 56 posto ispitanika ne odobrava.
Demokrati među biračima koji će vjerojatno izaći na izbore imaju prednost od devet postotnih bodova – 50 prema 41 posto.
Gotovo polovica ispitanika, njih 49 posto, smatra da je pokretanje vojne akcije protiv Irana bilo pogrešno, dok 32 posto smatra da je odluka bila ispravna.
Na gospodarskom planu rezultati su još lošiji – 51 posto ispitanika smatra da Trump loše vodi gospodarstvo, nakon što je cijena nafte u četvrtak porasla na 100 dolara po barelu poslije napada hutista na dva saudijska tankera.
Jedina funkcija na kojoj nije bilo promjena
Jedina funkcija na kojoj nije bilo promjena jest mjesto predstojnice Ureda Bijele kuće.
Susie Wiles tu dužnost obnaša tijekom cijelog Trumpova drugog mandata, čime je već nadmašila četvoricu predstojnika koji su se izmjenjivali između 2017. i 2021. godine.
Daily Mail je u lipnju objavio da 69-godišnja Wiles, prema tvrdnjama pet izvora, tiho planira otići nakon parlamentarnih izbora, nezadovoljna nekim Trumpovim imenovanjima u kabinetu i iscrpljena liječenjem od raka.
Wiles je odbacila tvrdnje o sukobu s predsjednikom kao „apsurdne” i „potpuno neistinite”, a na društvenoj mreži X poručila je da „ne ide nikamo”.
Trump je i tijekom svog prvog mandata odbacivao kritike zbog velike fluktuacije kadrova.
„Ljudi će uvijek dolaziti i odlaziti... Nema kaosa, samo velika energija!”, rekao je tada.
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