Muškarac osumnjičen za izazivanje dva požara u čakovečkoj tvrtki

Nakon toga, osumnjičeni je otišao do radionice u stražnjem dijelu dvorišta, gdje je izazvao požar na drvenom otpadu ispod natkrivenog prostora. Djelomično su izgorjeli drveni otpad i krovište, zacrnjeni su zidovi, a oštećene su i električne instalacije radnog stroja te električna rasvjeta.