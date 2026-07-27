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UHIĆEN JE

Muškarac osumnjičen za izazivanje dva požara u čakovečkoj tvrtki

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Hina
|
27. srp. 2026. 12:47
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vatrogasci
Ilustracija: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Uhićen je 54-godišnjak osumnjičen da je u nedjelju izazvao dva požara u prostorijama jedne čakovečke tvrtke, priopćila je u ponedjeljak međimurska policija.

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Požari su izbili oko 15.30 sati u Zrinsko-frankopanskoj ulici, u prostoriji garderobe u prizemlju upravne zgrade tvrtke u Čakovcu, gdje je muškarac izazvao požar unutar garderobnog ormarića. Vatra se proširila i na drugi ormarić, pri čemu su izgorjele njihove unutrašnjosti, a zidovi su zacrnjeni.

Nakon toga, osumnjičeni je otišao do radionice u stražnjem dijelu dvorišta, gdje je izazvao požar na drvenom otpadu ispod natkrivenog prostora. Djelomično su izgorjeli drveni otpad i krovište, zacrnjeni su zidovi, a oštećene su i električne instalacije radnog stroja te električna rasvjeta.

Požar su brzom intervencijom ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, a očevidom, obavljenim uz prisutnost inspektorice za zaštitu od požara i eksploziva Odjela inspekcije Čakovec, utvrđeno je da je uzrok požara ljudska radnja.

Materijalna šteta bit će utvrđena nakon zaprimanja odštetnog zahtjeva.

Policajci Policijske postaje Čakovec istog su dana u večernjim satima, zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, uhitili 54-godišnjaka.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

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