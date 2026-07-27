Na autocestama prema moru stvaraju se kilometarske kolone

HAK

Zbog tri prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik stvaraju se kolone i vozi otežano, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, izvijestio je oko podneva Hrvatski autoklub (HAK).

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Na autocesti A1 prometna se nesreća dogodila između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru mora, gdje je kolona vozila formirana od čvora Karlovac.

Druga se nesreća dogodila u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba, vozi se jednom prometnom trakom, a kolona je duga oko tri kilometra.

Nakon prometne nesreće između čvorova Novigrad i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika, vozi se otežano u koloni

Pojačan je promet i između čvorova Lučko i Zadar istok u oba smjera.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko kilometar, dok se na zagrebačkoj obilaznici (A3) usporeno vozi od čvora Buzin prema naplatnoj postaji Lučko.

Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet između tunela i čvora Učka, a na Krčkom mostu vozi se u kolonama dugima oko četiri kilometra u oba smjera.

Zastoj je zabilježen i na državnoj cesti DC1 u zoni radova kraj mjesta Otrić.

HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, uz napomenu da su zastoji povremeno prisutni u zonama radova i privremene regulacije prometa diljem zemlje.