šef FIFA-e
Može li Trump stvarno pogurati Infantina na čelo UN-a?
Predsjednik SAD-a može podržati predsjednika FIFA-e Giannija Infantina za mjesto glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, ali ga ne može nametnuti ostalim kandidatima – a za izbor bi bila potrebna i potpora ostalih stalnih članica Vijeća sigurnosti.
Gianni Infantino ne bi imao jednostavan put do položaja sljedećeg glavnog tajnika UN-a, čak ni uz potporu Donalda Trumpa.
Prema pisanju New York Posta, američki predsjednik smatra da bi čelnik FIFA-e bio „ugledan“ kandidat koji posjeduje „posebnu sposobnost okupljanja ljudi“, što je, prema njegovu mišljenju, pokazao uspješnom organizacijom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, piše Euronews.
No čak i ako bi Trump javno podržao Infantina, to ne bi bilo dovoljno da ga dovede na jednu od najutjecajnijih diplomatskih funkcija u svijetu, pogotovo zato što nije karijerni diplomat.
Ni Trump ni Infantino zasad nisu potvrdili da će se kandidirati, a eventualna kandidatura uvela bi ga u složen i politički vrlo osjetljiv izborni proces.
Za izbor bi morao osigurati potporu velikog broja država, a pritom si ne bi mogao priuštiti sukob s Rusijom, Kinom, Francuskom ili Ujedinjenom Kraljevinom, budući da svaka od tih stalnih članica Vijeća sigurnosti može blokirati kandidaturu vetom.
Kako se bira glavni tajnik UN-a?
Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda imenuje Opća skupština, koja okuplja 193 države članice, ali tek nakon preporuke Vijeća sigurnosti.
U praksi to znači da kandidata zapravo bira skupina od 15 država članica Vijeća sigurnosti – deset nestalnih i pet stalnih članica – kroz zatvorene pregovore.
Svaki kandidat mora biti službeno predložen od jedne ili više država članica UN-a te na javnim saslušanjima predstaviti svoju viziju i odgovarati na pitanja veleposlanika i predstavnika civilnog društva.
Nakon toga Vijeće sigurnosti provodi niz povjerljivih neformalnih glasovanja prije nego što se usuglasi oko jednog kandidata kojeg preporučuje Općoj skupštini.
Bilo koja od pet stalnih članica – SAD, Kina, Rusija, Francuska ili Ujedinjeno Kraljevstvo – može vetom zaustaviti bilo koju kandidaturu. Zbog toga je politička prihvatljivost često jednako važna, pa i važnija, od diplomatskog iskustva.
Potvrda Opće skupštine uglavnom sesmatra formalnošću. Iako bi ona teoretski mogla odbiti kandidata kojeg preporuči Vijeće sigurnosti, to se u povijesti UN-a još nikada nije dogodilo.
Utrka je već počela
Budući da António Guterres krajem godine završava drugi mandat, utrka za njegova nasljednika već je u punom jeku. Očekuje se da će Vijeće sigurnosti krajem srpnja početi ozbiljnije razmatrati kandidate.
U četvrtak će se u New Yorku održati rasprava pod nazivom „UN Town Hall: The Next Secretary-General“, na kojoj će sudjelovati svi trenutačni kandidati.
Ipak, ne postoji obvezujući rok za podnošenje kandidature, pa bi SAD ili bilo koja druga država mogla predložiti Infantina i nakon što je izborni postupak već započeo.
Dosad je istaknuto šest kandidata
Dosad je za mjesto glavnog tajnika bilo predloženo sedam osoba, no jedna je u međuvremenu odustala. Virginia Gamba, bivša posebna predstavnica UN-a za zaštitu djece u oružanim sukobima, isprva je bila kandidatkinja Maldiva, ali je njezina kandidatura kasnije povučena.
Među najpoznatijim kandidatima nalazi se Michelle Bachelet, bivša čileanska predsjednica lijevog centra i nekadašnja visoka povjerenica UN-a za ljudska prava. Riječ je o iskusnoj političarki s dugogodišnjim diplomatskim iskustvom, no njezine oštre kritike autoritarnih režima mogle bi izazvati podjele.
Nova konzervativna vlada Čilea, koju predvodi José Antonio Kast, povukla je potporu njezinoj kandidaturi, ali Bachelet ostaje u utrci uz podršku vlada Meksika i Brazila.
Među poznatijim kandidatima je i aktualni glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Mariano Grossi, kojeg je kandidirala njegova rodna Argentina, ponajprije zbog njegove diplomatske uloge u pregovorima o sigurnosti nuklearne elektrane Zaporižja tijekom rata u Ukrajini.
Ostali kandidati su:
- bivši predsjednik Senegala Macky Sall, kojeg je kandidirao Burundi
- glavna tajnica Konferencije UN-a za trgovinu i razvoj (UNCTAD) Rebeca Grynspan Mayufis, kandidatkinja Kostarike
- bivša ministrica vanjskih poslova Ekvadora María Fernanda Espinosa Garcés
- bivša ministrica vanjskih poslova Gvajane Carolyn Rodrigues Birkett, koje su kandidirale njihove vlade.
Zašto bi Infantino imao male izglede?
Prema nepisanom pravilu geografske rotacije, mjesto glavnog tajnika dodjeljuje se predstavnicima različitih regija svijeta. Budući da je António Guterres iz Europe, švicarsko-talijanski Infantino imao bi male izglede da ga naslijedi.
Osim toga, mnoge države smatraju da bi na čelo UN-a prvi put trebala doći žena, budući da su svih deset dosadašnjih glavnih tajnika bili muškarci.
Iako Povelja UN-a ne propisuje da glavni tajnik mora imati diplomatsko iskustvo, Infantino bi se mogao suočiti s kritikama da nije prikladan za tu dužnost. Kontroverze koje su pratile njegovo upravljanje FIFA-om, kao i njegov blizak odnos s Donaldom Trumpom, mnogi bi mogli smatrati ozbiljnim preprekama njegovoj kandidaturi.
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