Vitasović šokirao obožavatelje: "Sinoć je bio moj zadnji nastup"

Objava pjevača Alena Vitasovića izazvala je hrpu reakcija
Domaći pjevač Alen Vitasović iznenadio je obožavatelje objavom na društvenim mrežama kojom je, kako se čini, najavio kraj glazbene karijere.
'Dragi moji prijatelji, sinoć u Poreču je bio moj zadnji nastup. Hvala na podršci svih ovih godina. Snimam jos jednu pjesmu ovih dana i priči je kraj', napisao je Vitasović.
Objava je naišla na brojne reakcije šokiranih obožavatelja.
