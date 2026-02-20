William Shatner objavljuje heavy metal album: "S 94 godine ne usporava se. Pojačava se do kraja"

Američki glumac, poznat po ulozi kapetana Jamesa Kirka u kultnoj seriji Zvjezdane staze, objavio je putem svog Twitter profila kako se baca u muzičke vode.
"Dame, gospodo, fanovi SW-a… 😝 Istraživao sam svemir. Istraživao sam vrijeme. Sada… istražujem distorziju", napisao je William Shatner.
"Da. Dobro ste pročitali. Objavljujem HEAVY METAL album. Trideset i pet metal virtuoza. Gromoglasne gitare. Kaos sa svrhom", dodao je.
Ladies, gentlemen, SWs fans…😝⁰I have explored space.⁰I have explored time.⁰Now… I explore distortion.— William Shatner (@WilliamShatner) February 20, 2026
Yes. You read that correctly.⁰I am releasing a HEAVY METAL album.
Thirty-five metal virtuosos. Thunderous guitars. Chaos with purpose.⁰Covers of legends like Black… pic.twitter.com/Wk9HUzbYZK
"Obrade legendi poput Black Sabbatha, Iron Maidena i Judas Priesta — te nekoliko autorskih pjesama iskovanih u istoj kozmičkoj vatri. Ovaj projekt je, doslovno, okupljanje sila. Glasna mašta. Iskren intenzitet. Neispričano istraživanje."
"S 94 godine ne usporava se. Pojačava se do kraja. Zato se pripremite. Upravo ćemo hrabro headbangati ondje gdje nitko prije nije headbangao.🤘Ostanite uz nas. Metal putovanje počinje ove godine", kaže Shatner.
