Oglas

Kapetan Kirk s gitarom

William Shatner objavljuje heavy metal album: "S 94 godine ne usporava se. Pojačava se do kraja"

author
N1 Info
|
20. velj. 2026. 18:10
Canadian actor William Shatner talks to AI, in Van Nuys, California, on August 1, 2023
VALERIE MACON / AFP

Američki glumac, poznat po ulozi kapetana Jamesa Kirka u kultnoj seriji Zvjezdane staze, objavio je putem svog Twitter profila kako se baca u muzičke vode.

Oglas

"Dame, gospodo, fanovi SW-a… 😝 Istraživao sam svemir. Istraživao sam vrijeme. Sada… istražujem distorziju", napisao je William Shatner.

"Da. Dobro ste pročitali. Objavljujem HEAVY METAL album. Trideset i pet metal virtuoza. Gromoglasne gitare. Kaos sa svrhom", dodao je.

"Obrade legendi poput Black Sabbatha, Iron Maidena i Judas Priesta — te nekoliko autorskih pjesama iskovanih u istoj kozmičkoj vatri. Ovaj projekt je, doslovno, okupljanje sila. Glasna mašta. Iskren intenzitet. Neispričano istraživanje."

"S 94 godine ne usporava se. Pojačava se do kraja. Zato se pripremite. Upravo ćemo hrabro headbangati ondje gdje nitko prije nije headbangao.🤘Ostanite uz nas. Metal putovanje počinje ove godine", kaže Shatner.

Teme
Glazbeni projekt Heavy metal album Metal glazba Obrade pjesama William Shatner Zvjezdane staze

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ