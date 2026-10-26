Zvijezda "Star Treka" preminula u 90. godini

Iako je originalna serija završila nakon tri sezone, nastavila je živjeti kroz brojne obožavatelje, poznate kao Trekkiji. Koenig je ulogu Čekova ponovio u sedam filmova iz franšize, počevši s filmom „Zvjezdane staze: Film” iz 1979. godine. Napisao je i knjigu „Chekov's Enterprise”, objavljenu 1980. godine.