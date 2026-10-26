NAPUSTIO NAS JE "ČEKOV"
Zvijezda "Star Treka" preminula u 90. godini
Američki glumac Walter Koenig, najpoznatiji po ulozi Pavela Čekova u originalnoj seriji „Zvjezdane staze” (Star Trek), preminuo je u 90. godini života.
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Koenig je preminuo u ponedjeljak u svojem domu u četvrti North Hollywood u Los Angelesu, okružen kćeri i nećakinjom, potvrdio je njegov agent Zachery McGinnis, piše NBC News.
U seriji „Zvjezdane staze” Koenig je glumio Pavela Čekova, mladog ruskog časnika i navigatora svemirskog broda USS Enterprise. Serija se prikazivala na televiziji NBC od 1966. do 1969. godine, a Čekov je bio jedini član posade s komunističkog bloka među časnicima na zapovjednom mostu broda.
Njegov lik predstavljao je ideju suradnje suparničkih država u zamišljenoj budućnosti. Čekov je govorio engleski s izraženim ruskim naglaskom, a obilježavali su ga ponos, ljubav prema poeziji i bezuvjetna odanost.
Iako je originalna serija završila nakon tri sezone, nastavila je živjeti kroz brojne obožavatelje, poznate kao Trekkiji. Koenig je ulogu Čekova ponovio u sedam filmova iz franšize, počevši s filmom „Zvjezdane staze: Film” iz 1979. godine. Napisao je i knjigu „Chekov's Enterprise”, objavljenu 1980. godine.
Osim po ulozi u „Zvjezdanim stazama”, Koenig je bio poznat i po nastupu u znanstvenofantastičnoj seriji „Babylon 5” iz 1990-ih, u kojoj je glumio Alfreda Bestera.
Bavio se i pisanjem te podučavanjem, a redovito je sudjelovao na konvencijama posvećenima znanstvenoj fantastici, gdje se družio s obožavateljima.
Njegov kolega iz „Zvjezdanih staza” George Takei, koji je glumio Hikaru Sulua, oprostio se od njega emotivnom porukom.
"Teško mi je pri srcu", napisao je Takei. "Walter je bio mnogo više od Čekova. Bio je pisac, učitelj, promišljen čovjek i odan prijatelj."
Koenig je 2012. godine dobio zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih.
Bio je u braku s glumicom Judy Levitt, koja je preminula 2022. godine. Njihov sin Andrew, također glumac, preminuo je 2010. godine. Koeniga je nadživjela kći Danielle.
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