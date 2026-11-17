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Sukob među zvijezdama Vampirskih dnevnika: Glumac tvrdi da ga kolega pokušava izbaciti iz posla
Iako su popularne serije Vampirski dnevnici (The Vampire Diaries) i The Originals završile prije nekoliko godina, odnosi među pojedinim članovima glumačke postave ponovno su privukli pozornost javnosti.
Glumac Nathaniel Buzolic optužio je jednog od bivših kolega da mu pokušava onemogućiti sudjelovanje na okupljanjima s obožavateljima.
Buzolic, koji je u obje serije glumio Kola Mikaelsona, posljednjih je godina aktivan i kao politički komentator. Na društvenim mrežama često objavljuje sadržaje kojima izražava podršku Izraelu, a njegove objave o Palestincima i muslimanima izazivaju kritike.
Sada tvrdi da je zbog svojih javnih istupa ostao bez prilike za sudjelovanje na pojedinim događanjima za obožavatelje.
„Postoji glumac s kojim sam radio, a koji je potajno ishodio zabranu mojeg sudjelovanja na događanjima za obožavatelje ako je i on prisutan”, izjavio je Buzolic.
„On na svojim društvenim mrežama ne izražava solidarnost s palestinskim narodom, ali to je vjerojatno samo zato što želi zaštititi svoju karijeru. Istodobno je želio spriječiti mene da dobivam poslove i susrećem se s obožavateljima.”
Sam Joseph Morgan nije se uključivao u raspravu, no korisnici društvenih mreža odmah su stali u njegovu obranu.
A dok su se ljudi prepirali oko toga je li Nathaniel „zaslužio” da se nađe na crnoj listi, u raspravi se pojavilo još jedno ime: Daniel Gillies.
Što je učinio Daniel Gillies iz Vampirskih dnevnika?
U serijama Vampirski dnevnici i The Originals Daniel Gillies glumio je Elijaha Mikaelsona, drugog najstarijeg izvornog vampira.
Uvijek smo mislili da je, u usporedbi s nekim svojim kolegama iz glumačke postave, riječ o osobi koja ne izaziva kontroverze. No onda smo počeli čitati komentare ispod objave na Twitteru o sukobu Nathaniela i Josepha.
„Ono što su Hamas i Palestinci iz Gaze učinili Izraelcima 7. listopada nadilazi ljudsko poimanje”, izjavio je glumac, koji je nekoliko puta posjetio Izrael, nakon napada.
Dodao je da taj kolega ne izražava javnu solidarnost s Palestincima, što Buzolic pripisuje njegovoj želji da zaštiti vlastitu karijeru.
„Istodobno je želio spriječiti mene da dobivam poslove i susrećem se s obožavateljima”, ustvrdio je.
Obožavatelji u raspravu uključili Josepha Morgana
Iako Buzolic u prenesenoj izjavi nije imenovao glumca na kojeg misli, na društvenim mrežama pojavila su se nagađanja da je riječ o Josephu Morganu, koji je u serijama glumio Klausa Mikaelsona.
Morgan se nije javno očitovao o tim optužbama, a dio obožavatelja stao je u njegovu obranu. Rasprava se ubrzo proširila i na političke stavove drugih glumaca iz popularne franšize.
Kritike i na račun Daniela Gilliesa
Među imenima koja su se pojavila u raspravi našao se i Daniel Gillies, poznat po ulozi Elijaha Mikaelsona.
Gillies je ranije javno osudio napad Hamasa na Izrael 7. listopada, a pozornost korisnika društvenih mreža sada su privukle i njegove navodne aktivnosti na Instagramu i Twitteru.
Prema snimkama zaslona koje se dijele na Redditu i drugim platformama, glumac je označavao da mu se sviđaju pojedine Buzoliceve objave te dijelio sadržaje povezane s izraelsko-palestinskim sukobom.
Među njima su, prema tim navodima, bili i memeovi kojima se kritiziraju pripadnici LGBTQ+ zajednice koji podržavaju Palestinu, kao i objave koje uspoređuju položaj Arapa i Židova.
Autentičnost tih snimki zaslona nije neovisno potvrđena.
Rasprava među obožavateljima tako je prerasla početne Buzoliceve optužbe i otvorila pitanje političkih stavova glumaca iz serija Vampirski dnevnici i The Originals.
Zasad nema potvrde da je Joseph Morgan doista utjecao na organizatore događanja kako bi spriječio Buzolicevo sudjelovanje.
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