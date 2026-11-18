MIJENJA SE ZAKON
Nova pravila za vozače: Zbog naleta na divljač mogli bi plaćati štetu od nekoliko tisuća eura
Vozači u Hrvatskoj od 14. studenoga moraju računati na nova pravila u slučaju prometne nesreće izazvane naletom na divljač, a prema izmjenama Zakona o lovstvu, u određenim situacijama štetu na automobilu morat će podmiriti sami.
Izmjenama Zakona o lovstvu precizirano je tko snosi odgovornost za štetu nastalu kada vozilo udari u divljač na cesti. Prema novim pravilima, odgovornost se utvrđuje na temelju krivnje sudionika događaja.
Ako se utvrdi da je vozač upravljao vozilom protivno prometnim propisima, prometnim znakovima opasnosti ili izričitim naredbama, odgovornost za štetu snosit će on. S druge strane, za štetu odgovara lovoovlaštenik na čijem se lovištu dogodila nesreća ako je utvrđeno da je ona nastala zbog provođenja skupnog lova, piše Automobiliona.
Međutim, zakon predviđa i situacije u kojima se ne može utvrditi krivnja ni vozača ni lovoovlaštenika. Ako su obje strane poduzele sve što je bilo u njihovoj moći i razumne mjere kako bi spriječile nastanak štete ili barem umanjile njezine posljedice, svatko će morati podmiriti vlastitu štetu.
To znači da će vozač koji poštuje prometne propise i znakove, ali mu divljač iznenada istrči pred automobil, primjerice tijekom noći, štetu na vozilu morati platiti sam.
Štete su dosegnule gotovo 15 milijuna eura
Prema dosadašnjim pravilima, koja su vrijedila do 14. studenoga, štete nastale u naletima vozila na divljač u praksi su se podmirivale iz državnog proračuna. Isplate su se provodile putem jedinstvene police osiguranja, a od 2022. godine preko Hrvatskog lovačkog saveza.
No, razmjeri šteta bili su znatni. Prema podacima iz prijedloga zakona koji je Vlada uputila Hrvatskom saboru, od 2018. do travnja 2026. godine prijavljeno je ukupno 39.614 šteta povezanih s divljači.
Samo tijekom 2025. godine njihova je vrijednost dosegnula gotovo 15 milijuna eura. Novim zakonskim rješenjem mijenja se dosadašnji sustav odgovornosti i naknade štete.
Tko je zadužen za uklanjanje stradale divljači?
Izmjene zakona donose promjene i u postupanju nakon prometnih nesreća u kojima strada divljač.
Prema novoj odredbi, za zbrinjavanje divljači stradale na neograđenim javnim cestama bit će zadužen lovoovlaštenik najbližeg lovišta. O tome ga mora obavijestiti upravitelj ceste, koji je prethodno dužan provesti potrebne sanitarne i prometne mjere.
Za neograđene javne ceste više se neće izrađivati programi zaštite divljači. Stupanjem novih odredbi na snagu prestao je vrijediti i Program zaštite divljači za državne ceste, koji su provodile Hrvatske ceste.
Obveza praćenja kretanja i migracija divljači ostaje na lovoovlaštenicima. Oni o tome moraju jednom godišnje dostavljati izvješća upraviteljima cesta koje prolaze granicama njihovih lovišta.
U slučaju neispunjavanja te obveze, pravnim osobama prijeti novčana kazna od 1330 do 1990 eura.
Županijama veći dio prihoda od lovozakupnine
Zakonskim izmjenama promijenjena je i raspodjela novca prikupljenog od lovozakupnine. Županije i Grad Zagreb ubuduće će dobivati polovinu tih sredstava, a proširen je i popis namjena za koje ih mogu koristiti.
Među novim mogućnostima trošenja novca nalaze se osiguranje od šteta koje prouzroči divljač, financijske potpore za ublažavanje takvih šteta te isplata naknada koje lovoovlaštenici nisu podmirili.
Kasko osiguranje kao jedina zaštita za vozače
Nakon promjene zakona, vozačima koji žele osigurati naknadu štete na vlastitom automobilu u slučaju naleta na divljač preostaje kasko osiguranje ili dodatno osigurateljno pokriće za nalet na životinju, koje pojedine osiguravajuće kuće nude uz policu.
Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, naime, pokriva štetu koju vozač prouzroči drugim osobama, ali ne i oštećenja na njegovu vlastitom vozilu.
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