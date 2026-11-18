Iako sve članice NATO-a formalno štiti članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora, prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na sve, sigurnost ne ovisi samo o toj obvezi. Važna je i stvarna vojna prisutnost Saveza, koja potencijalnom agresoru pokazuje da bi svaki napad izazvao brz odgovor NATO-a.