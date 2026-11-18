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S dolaskom hladnijih dana mnogi primjećuju da im koža postaje suha, zategnuta i sklona svrbežu. Iako se često radi o bezazlenoj posljedici hladnoće i suhog zraka, neugodni simptomi mogu ozbiljno narušiti svakodnevicu, pa čak i san. Dobra je vijest da nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnim navikama može pomoći.

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Zimski svrbež kože česta je pojava tijekom hladnijeg dijela godine. Niske temperature, vjetar i suh zrak u grijanim prostorijama mogu narušiti prirodnu zaštitnu barijeru kože, zbog čega ona brže gubi vlagu.

Koža tada postaje suha, hrapava i osjetljiva, a mogu se pojaviti i crvenilo, perutanje te neugodan svrbež. Tegobe su često izraženije na rukama, nogama i drugim dijelovima tijela koji su izloženi hladnoći ili skloni isušivanju.

Zašto nas koža zimi više svrbi?

Glavni je problem gubitak vlage. Tijekom zime vanjski zrak obično sadrži manje vlage, a grijanje dodatno isušuje zrak u zatvorenim prostorima. Zbog toga koža teže zadržava vodu potrebnu za održavanje svoje prirodne zaštitne funkcije.

Situaciju mogu pogoršati i svakodnevne navike, poput dugog tuširanja vrućom vodom ili korištenja agresivnih sapuna i gelova za tuširanje. Takvi proizvodi mogu ukloniti prirodna ulja s površine kože i dodatno pojačati osjećaj suhoće.

Posebno osjetljive mogu biti osobe koje već imaju problema s ekcemom ili drugim kožnim bolestima, kao i starije osobe, čija koža prirodno proizvodi manje zaštitnih masnoća.

Kako ublažiti zimski svrbež?

Jedan od najvažnijih koraka jest redovita hidratacija kože. Dermatolozi preporučuju korištenje bogatijih hidratantnih krema ili masti, osobito neposredno nakon tuširanja, dok je koža još blago vlažna.

Prednost treba dati proizvodima bez parfema, koji sadrže sastojke poput glicerina, ceramida ili vazelina. Oni pomažu zadržati vlagu i obnoviti zaštitnu barijeru kože.

Važno je pripaziti i na temperaturu vode. Iako je vrući tuš zimi posebno primamljiv, dugotrajno izlaganje vrućoj vodi može dodatno isušiti kožu. Bolji je izbor kraće tuširanje mlakom vodom, uz blage proizvode za pranje.

Pomoći može i ovlaživač zraka u prostorijama koje se griju, osobito ako je zrak izrazito suh.

Također je preporučljivo izbjegavati grube tkanine koje dodatno nadražuju kožu. Mekša odjeća, primjerice pamučna, može smanjiti trenje i neugodan osjećaj svrbeža.

Kada treba posjetiti liječnika?

Iako je zimski svrbež najčešće povezan sa suhom kožom, nije svaki svrbež bezazlen.

Ako je izrazito jak, traje dulje vrijeme, ometa spavanje ili je praćen ranama, jakim crvenilom, oticanjem ili drugim promjenama na koži, potrebno je potražiti savjet liječnika.

Svrbež ponekad može biti posljedica kožnih bolesti, alergijskih reakcija ili drugih zdravstvenih problema koji zahtijevaju liječenje.

U većini slučajeva, međutim, redovita njega, izbjegavanje vruće vode i održavanje odgovarajuće vlažnosti zraka mogu znatno ublažiti tegobe i pomoći koži da lakše podnese hladne zimske mjesece.

*Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.