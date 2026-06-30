borba protiv vrućina
Španjolci ne pale klimu, drže se trika koji su koristile njihove bake
Iako su ljetne temperature u Španjolskoj često vrlo visoke, klima-uređaj ima manje od polovice španjolskih kućanstava. Mnogi svoje domove hlade na starinski način.
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Dok se velik dio Europe bori s ljetnim vrućinama i uključuje klima-uređaje, mnogi se Španjolci i dalje oslanjaju na svakodnevnu naviku koju primjenjuju čim sunce izađe.
Oboren lipanjski temperaturni rekord
Ljetne temperature u Španjolskoj obično se kreću između 28 i 35 Celzijevih stupnjeva, dok u središnjim i južnim dijelovima zemlje dosežu i do 45 stupnjeva.
Unatoč tome, prema istraživanju stručnjaka za nekretnine Idealista, samo 41 posto španjolskih kućanstava ima klima-uređaj, piše Jutarnji list.
Zbog toga se tijekom toplinskih valova mnogi oslanjaju na provjerene tradicionalne načine hlađenja svojih domova.
Metoda "potpunog zatvaranja"
Jedna od najpoznatijih tehnika naziva se "potpuno zatvaranje" ili "metoda zamračivanja". Njezin je cilj spriječiti ulazak topline u kuću tijekom najtoplijeg dijela dana.
Zato Španjolci između 8 i 9 sati ujutro, odnosno odmah nakon buđenja, spuštaju žaluzine i zatvaraju grilje kako bi blokirali sunčeve zrake. Prozore ponovno otvaraju tek navečer, kada vanjska temperatura počne padati.
Sličan učinak može se postići i spuštanjem roleta ili navlačenjem zavjesa tijekom najtoplijeg dijela dana.
Stručnjaci portala Spainwise preporučuju da žaluzine, grilje, rolete i zavjese ostanu spuštene ili zatvorene dok je sunce najjače, a da se prozori otvaraju noću i rano ujutro kako bi se prostor prirodno rashladio.
Zatvaranje prozora i žaluzina zadržava hladniji zrak u unutrašnjosti te otežava prodor topline izvana.
Prozore otvarajte samo kada je vanjska temperatura jednaka ili niža od temperature u kući. Na taj ćete način, osim hlađenja, stvoriti i propuh te ugodniji osjećaj svježine.
Osim metode potpunog zatvaranja doma, mnogi tijekom ekstremnih vrućina koriste i druge jednostavne trikove, poput vješanja mokre plahte ispred otvorenog prozora kako bi dodatno snizili temperaturu u prostoriji.
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