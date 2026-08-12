Putin prijeti nakon poteza europskih država: "Odgovorit ćemo istom mjerom - bilo gdje"

"Kad bi se takvo nešto ostvarilo mi bismo morali odgovoriti na isti način", kazao je Putin na marginama pomorskih vježbi koje se održavaju na ruskome Dalekom istoku te je dodao kako će Moskva djelovati "gdje god smatra potrebnim i prikladnim, bilo gdje". Ruski predsjednik javnosti se obratio s ruske krstarice Varjag blizu obala otoka Sahalina, gdje se vode vježbe.