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kriza gospodarenja otpadom

Selak Raspudić: Od Milanovića očekujem da ne bude predsjednik fikus nego da preuzme odgovornost

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N1 Info
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12. kol. 2026. 11:50
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Gošća našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bila je Marija Selak Raspudić, zastupnica iz stranke Drito. Razgovarali su o zagađenju voda i tla nakon otkrića odlaganja opasnog otpada u Gospiću i političkim reperkusijama afere.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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