kriza gospodarenja otpadom
Selak Raspudić: Od Milanovića očekujem da ne bude predsjednik fikus nego da preuzme odgovornost
Gošća našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bila je Marija Selak Raspudić, zastupnica iz stranke Drito. Razgovarali su o zagađenju voda i tla nakon otkrića odlaganja opasnog otpada u Gospiću i političkim reperkusijama afere.
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SK
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