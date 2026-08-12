Novorosijsk
Ukrajina napala rusku luku: Ubijeno dijete, oštećena poduzeća i deseci zgrada
U noćnom napadu dronom ubijeno je dijete, oštećena su četiri poduzeća i više od dvadeset stambenih zgrada u ruskom crnomorskom lučkom gradu Novorosijsku, objavio je u srijedu na Telegramu gradonačelnik Andrej Kravčenko.
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Osam osoba, uključujući dijete, ozlijeđeno je u napadima, a u široj regiji ubijena je još jedna osoba i nekoliko drugih je ranjeno, objavio je na Telegramu Veniamin Kondratjev, guverner južne ruske regije Krasnodar, gdje se nalazi Novorosijsk.
Na Telegramu se pojavio niz neprovjerenih objava koje prikazuju plamen i dim koji se uzdižu nad Novorosijskom, glavnim izvoznim središtem nafte i žitarica.
U Sevastopolju na Krimu oboreno je više od trideset ukrajinskih dronova, rekao je na Telegramu guverner grada Mihail Razvožajev. U napadu je oštećeno nekoliko kuća, ali nije bilo ozlijeđenih.
Ruski napad izazvao je požar u trgovačkom centru u jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporižju, rekao je regionalni guverner Ivan Fedorov na Telegramu.
Napad je prouzročio prekid opskrbe strujom za oko 1200 potrošača u Zaporožji, dodao je Fedorov. Odvojeni ruski napad na Odesu, najveću ukrajinsku morsku luku, oštetio je tamošnju infrastrukturu, rekao je Serhij Lisak, načelnik gradske vojne uprave, na Telegramu, bez navođenja detalja.
Moskva je nedavno pojačala napade na ukrajinske prehrambene, poljoprivredne i skladišne objekte, kao odgovor na napade Kijeva na ruska energetska, lučka i logistička središta.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da je Kijev američkim pregovaračima predao prijedloge plana za okončanje rata koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022..
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