slučaj gospić
Piršić: Hrvatska je prepuna ovakvih svinjarija. Zaštita okoliša je postala iracionalna još 2005.
U Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića gostovao je Vjeran Piršić, predsjednik Udruge Eko Kvarner. Komentirali su odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
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SK
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