Koliko hrvatskih građana nema novca za ljetovanje?

U inozemstvu pak oni koji putuju ostaju češće ili vrlo kratko ili znatno dulje, dodaju istraživači, podsjećajući i na recentna istraživanja u SAD-u o modelu neograničenog broja dana godišnjeg odmora, što su hrvatski ispitanici u istraživanju ocijenili privlačnim, ali uz sumnju da se može kvalitetno i pošteno primijeniti u hrvatskom poslovnom okruženju.