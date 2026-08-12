Selak Raspudić: Od Milanovića očekujem da ne bude predsjednik fikus nego da preuzme odgovornost

"Županija nema moć izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom na ovaj način, to je čista korupcija. To je žmirenje uz određenu korist, koja je vrlo konkretna i materijalna. To je protudjelovanje institucija koje proizlazi iz korupcije. Zbog toga će, nadamo se, vrlo brzo odgovarati svi ljudi koji su upleteni u ovaj lanac. Zato od početka tražim jasnu političku odgovornost i govorim da je ovo trenutak kada vlada treba pasti; količina otpada koja je uvezena nije se mogla dogoditi bez kapilarne premreženosti. To nije moglo proći jednim carinikom, jednom odlukom županije koja se dogodila krišom, to je puno dublji i širi sustav koji i dalje ne procesuira ljude koje bi trebao. Istrage traju i traju dok sve lagano ne pređe u zaborav."