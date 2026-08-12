kriza gospodarenja otpadom
Selak Raspudić: Od Milanovića očekujem da ne bude predsjednik fikus nego da preuzme odgovornost
Gošća našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bila je Marija Selak Raspudić, zastupnica iz stranke Drito. Razgovarali su o zagađenju voda i tla nakon otkrića odlaganja opasnog otpada u Gospiću i političkim reperkusijama afere.
"Možda i prva sam u nedjelju rekla da je ovo razlog da vlada padne, da ovo nije jedna u nizu političkih kriza. Očekujem ozbiljan institucionalni odgovor. Ako je ikad postojao trenutak da se oporba ujedini, da traži pad ove vlade i da se sazove izvanredna sjednica Sabora onda je to sada", kaže Marija Selak Raspudić, komentirajući političku krizu vlade Andreja Plenkovića koja je eskalirala nakon otkrića o zagađenju tla i voda nakon odlaganja opasnog otpada u Gospiću.
"Ne treba preuveličavati..."
Selak Raspudić smatra da je oporba ujedinjena unatoč tome što jučer nije sudjelovala u sastanku Mosta. Kaže da za to postoje vrlo jasni razlozi, koji nisu politički ili ideološki.
"Ne bih predimenzionirala to što Drito nije sudjelovao sastanku Mosta, to nije raskol u oporbi. Vrlo je jednostavno: nisam dobila poziv na vrijeme. Ne postoji poteškoća u tome da nas se direktno kontaktira. Ako se želi sazvati sastanak u roku od nekoliko sati, onda je ljude potrebno osobno kontaktirati", kaže Selak Raspudić.
"Oporba je sastavljena od ljudi. U situaciji ovakve krize, kada se postoji politički potencijal da se ozbiljno uzdrma ova vlada, što nam je svima zajednička želja, nije neuobičajeno da nastane oporbeni stampedo, natjecanje u tome tko će biti prvi, glavni, tko će biti vođa inicijative. To su neke ljudske slabosti, ali ne treba to politički preuveličavati."
"Vjerujem da nam je temeljni zajednički interes to da ova vlada ode i da ćemo pronaći zajednički jezik. Ako se nismo jučer sastali, to nije razlog da se ne sastanemo sutra, prekosutra i ponovno pokrenemo zajedničku inicijativu", dodaje.
Dodala je kako će sudjelovati na sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša.
"Očekujem da će se na Odboru za zaštitu okoliša postaviti konkretna pitanja i da ćemo dobiti mogućnost da nam resorna ministrica jasno kaže i da se obveže na rokove u kojima će situacija biti riješena."
"Što radi Milanović?"
Smatra da je u čitavoj priči ključna uloga predsjednika, koji je, kako kaže, zasad ostao samo na riječima.
"Najvažnije je institucionalno djelovanje: što radi Zoran Milanović? Ja nemam mehanizme da sazovem izvanrednu sjednicu Sabora, a to je jedini ozbiljni kontrolni mehanizam koji ovu vladu može pozvati na odgovornost. Ne treba nam predsjednik koji se zgraža, mi imamo diobu vlasti jer imamo predsjednika koji ima legitimitet, očekujemo od njega da djeluje. Zašto predsjednik i dalje ne saziva izvanrednu sjednicu Sabora, ako to vladajuća većina ne želi? On jedini u državi kome Ustav daje ovlasti da to učini."
Početak kraja za Andreja Plenkovića?
Selak Raspudić smatra kako je ovo početak kraja aktualne vlasti.
"To je ono što je nama sada potrebno, da vlada Andreja Plenkovića plati za ovo što je učinila. Sigurna sam da je ovo početak kraja, ako ne i sam kraj, vlade Andreja Plenkovića. Najvažnije je pitanje rješenja; dugo ćemo utvrđivati odgovornost jer nažalost tako funkcioniraju institucije u Hrvatskoj, ali rješenje je na izvršnoj vlasti. Ne može proći niti dan da se odbaci činjenica kako se ljudi već sada truju u Gospiću, Lici i širom području."
Osvrnula se i na ulogu čelnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
"Moje izraženo političko mišljenje o Krunoslavu Capaku na čelu HZJZ-a seže još u doba covid krize, kada je bio jedan od ključnih ljudi u stožeru koji je tada preuzeo ulogu političkog tijela i, umjesto da se vodio zdravstvenim preporukama, upravljao je zdravstvenom krizom tako da izvuče korist za HDZ. Pitam se što će se dogoditi i sa samim rezultatima kada se oni pojave."
"Ako mi ne možemo imati povjerenja u temeljne institucije ove države da će one djelovati u interesu građana, a ne politike i HDZ-a, onda moramo mijenjati ovu vlast."
Upozorava kako je zagađenje već sada nepovratno te kako je riječ o ekocidu, najtežem kaznenom djelu protiv okoliša.
Voda i tlo - trajno kontaminirani
"Nažalost, ličko tlo i voda trajno su kontaminirani. Upravo na to upozoravale su građanske inicijative. Ne govorimo o šteti koju je moguće sanirati nego o nepovratnom učinku na okoliš. Upravo zato ekocid, kao najteže kazneno djelo protiv okoliša, treba ući u kazneni zakon, da pošaljemo jasnu odvraćajuću poruku svima onima kojima padne napamet uništavati hrvatsko tlo i vodu."
Što se tiče uloge DORH-a, kaže kako bi se to trebalo pitati Ivana Turudića, ali kako uloga Državnog odvjetništva, kakvom god se ona pokazala, samo pokazuje kako Plenkovićeva vlada mora otići.
"Državno odvjetništvo mora djelovati neovisno; upravo je njegova veza s državnom vlasti razlog je zašto aktualni državni odvjetnik nije dobio naše povjerenje. Pitanje je da li je točno to da je Plenković zatražio da se istraga DORH-a javno objavi, to treba pitati Turudića. Ako je točno da je vlada intervenirala oko toga da se ova vijest zadrži ili pusti, to je dodatni razlog za pad vlade i smjenu glavnog državnog odvjetnika. Ako nije, to samo pokazuje da se Plenković potpuno pogubio."
Tko je odgovoran?
"Slušati jučer Antu Sanadera koji nas poziva da pijemo gospićku vodu pokazuje samo jedno: on će to možda i popiti jer znamo da HDZ ima želudac za sve. Međutim, nismo svi isti, mnogi od nas nemaju, nemaju ni građani Republike Hrvatske", dodaje.
Selak Raspudić pita se otkuda je sve Hrvatska primila opasni otpad i tko je za to odgovoran?
"Otpad, a posebno opasni otpad, nije nešto što bilo kada može biti odloženo. On mora biti trajno praćen. Postavlja se pitanje koje su to institucije, tvrtke ili ustanove predale otpad hrvatskim tzv. poduzetnicima? Službene institucije, gradska ili državna vlast u nekoj zemlji? Da pojednostavnim, ne može Plenković sutra iz Hrvatske nazvati talijansku mafiju da zbrine infektivni medicinski otpad. A taj otpad proizvode vrlo ozbiljne tvrtke i službene institucije pojedinih zemalja. Je li taj otpad legalnim, polulegalnim ili ilegalnim putem dospio u ruke hrvatskog poduzetničkog bračnog para koji je završio u Lici?"
Riječ je, kako kaže, o sustavnoj, premreženoj korupciji.
"Županija nema moć izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom na ovaj način, to je čista korupcija. To je žmirenje uz određenu korist, koja je vrlo konkretna i materijalna. To je protudjelovanje institucija koje proizlazi iz korupcije. Zbog toga će, nadamo se, vrlo brzo odgovarati svi ljudi koji su upleteni u ovaj lanac. Zato od početka tražim jasnu političku odgovornost i govorim da je ovo trenutak kada vlada treba pasti; količina otpada koja je uvezena nije se mogla dogoditi bez kapilarne premreženosti. To nije moglo proći jednim carinikom, jednom odlukom županije koja se dogodila krišom, to je puno dublji i širi sustav koji i dalje ne procesuira ljude koje bi trebao. Istrage traju i traju dok sve lagano ne pređe u zaborav."
"Što mi čekamo?"
"Ključno pitanje je: što mi čekamo? Nedavno se zagrebalo po sportskim institucijama, otkrili smo korupciju nevjerojatnih razmjera. Krenulo je s formalnim priznanjem zagađenja u Lici i počele su isplivavati priče o tome gdje se to još događalo. Što nam više treba? Ovo sigurno nije izdvojen slučaj. Jedini izlaz iz ovoga je politički. Nema drugog načina nego izabrati novu vlast, a onda kreirati institucije u kojima ovo neće biti moguće. Vjerojatno nikada nećemo imati široku sliku jer je to na svim razinama - od odbojkaške lopte do smeća."
Upravo zato, Selak Raspudić smatra da je jedino rješenje - političko.
"Najtragičnije od svega je to da se Hrvatska pozicionirala unutar EU kao europsko smetlište za najgoru moguću vrstu otpada. Moramo se probuditi, ovo je da ti pamet stane. Ljudi su zdravstveno ugroženi trajno. To je trajna kontaminacija. Moramo se politički probuditi. A od Milanovića očekujem da ne bude predsjednik fikus nego da preuzme odgovornost, sazove izvanrednu sjednicu Sabora i da se ova stvar konačno politički počne rješavati, da odgovorni odgovaraju", kaže Selak Raspudić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare