Taylor Swift nastavila svoju turneju: Održala koncert u Londonu

Američka pop zvijezda Taylor Swift nastavila je u četvrtak svoju turneju "Eras" u Londonu, koju su obožavatelji željno iščekivali nakon što su prošlog tjedna otkazana njezina tri koncerta planirana u Beču, koji je bio meta samoubilačkog bombaškog plana.

Američka pjevačica započela je prvi od pet planiranih koncerata na stadionu Wembley sa svojim hitom “22” noseći majicu s natpisom “a lot going on the moment” , očito referirajući se na burno razdoblje kroz koje je upravo prošla.

Uz događaje u Beču, londonski koncerti dolaze dva tjedna nakon smrti triju djevojaka u sjeverozapadnoj Engleskoj, koje su izbodene na smrt dok su sudjelovale u plesnom tečaju o pop glazbi.

Od početka poslijepodneva stotine “Swifties” okupilo se oko stadiona Wembley, koji prima oko 90.000 ljudi za posljednje europske koncerte svoje turneje započete prije gotovo godinu i pol u Sjedinjenim Državama.

“To je ludo, ne čini se stvarnim”, kazala je 23-godišnja studentica Brodie MacArthur.

“Čekanje na koncert je bilo mučno, ali konačno smo tu,” dodao je 28-godišnji bolničar Juan Ramirez, koji je zbog koncerta došao iz Kalifornije. Priznao je kako je strahovao da će američka zvijezda otkazati i koncerte u britanskoj prijestolnici.

Prošlog tjedna tri njezina koncerta planirana u Beču otkazana su u posljednji trenutak nakon što je otkriven plan džihadističkog samoubilačkog napada pri čemu su tri osobe privedene.

Londonska policija rekla je da je spremna za koncerte, naglasivši kako će kontrola ulaznica biti pojačana, zajedno s dodatnim sigurnosnim mjerama oko stadiona.

Na web stranici Wembleyja vlasnici ulaznica upozoreni su da će se na stadionu “prije ulaska” obaviti “dodatne provjere”.

Njezini koncerti u Londonu dolaze gotovo dva tjedna nakon ubojstva triju djevojaka u napadu nožem u Southportu, na sjeverozapadu Engleske , što je izazvalo val ksenofobnih nemira u zemlji.

Djeca od šest, sedam i devet godina pohađala su plesni tečaj na temu pjesama Taylor Swift, koja je na društvenim mrežama rekla da je “potpuno šokirana”.

BBC je u četvrtak izvijestio da je pop zvijezda, koja održava blizak odnos sa svojim obožavateljima, kontaktirala obitelji žrtava nakon napada.

No, odluku o otkazivanju koncerata u austrijskoj prijestolnici još nije komentirala.

Pop zvijezda nije razočarala svoje obožavatelje na prvom londonskom koncertu. Na pozornicu je dovela i engleskog izvođača Eda Sheerana s kojim je izvela nekoliko pjesama na kojima su surađivali.

London će zaključiti europski dio turneje koja je započela u svibnju u Parizu. Globalna zvijezda će potom od studenoga otputovati u Kanadu na posljednje koncerte.

Krajem prošle godine, “Eras” je postala prva turneja u povijesti koja je prodala više od milijardu dolara ulaznica.

