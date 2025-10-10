Oglas

HAKERSKI NAPAD

Deseci tisuća korisnika u problemu: Cure podatci na popularnoj platformi, objavili fotografije osobnih iskaznica

N1 Info
N1 Info
|
10. lis. 2025. 10:18
kompjuter, laptop, haker, hakerisanje, program, internet
Shutterstock/Ilustracija

Napadači nisu provalili u sam Discord, nego u sustav partnerske tvrtke koja provodi provjeru dobi korisnika.

Discord, popularna platforma za dopisivanje među gamerima s više od 200 milijuna korisnika, objavila je da su fotografije službenih osobnih iskaznica oko 70.000 korisnika mogle biti kompromitirane u hakerskom napadu, piše BBC, a prenosi Večernji list.

Napadači nisu provalili u sam Discord, nego u sustav partnerske tvrtke koja provodi provjeru dobi korisnika. Moguće je da su procurili i djelomični podaci o karticama te poruke koje su korisnici razmjenjivali s korisničkom podrškom, no ne i lozinke ili sadržaji iz privatnih razgovora. Discord navodi da su svi pogođeni korisnici obaviješteni. Tvrtka je odmah ukinula pristup vanjskom pružatelju usluge. Poručuju da su tvrdnje o širem razmjeru curenja netočne i pokušaj iznude.

Kibernetički napadi na osobne podatke sve su češći, jer takve informacije na crnom tržištu imaju visoku vrijednost i koriste se za prijevare. 

Teme
Discord Hakerski napad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

