Fižulić o tri potencijalna kupca NIS-a: Mislim da će se dogoditi ovaj scenarij...

"Postoji vremenski rok od 90 dana zaliha nafte i naftnih derivata u Srbiji, a ne može doći do toga da Srbija ostane bez naftnih derivata. U tom vremenskom roku postoje tri moguća scenarija. Nije posve jasno što SAD želi. Žele li da Rusi kompletno izađu iz NIS-a? U toj priči moramo znati što se mora prodati, a mi to ne znamo. Vjerojatno su Amerikanci rekli Srbima što se mora prodati i onda možemo tražiti potencijalnog kupca. Jedan je Republika Srbija, drugi je netko tko može biti zainteresiran zbog financijskih, ekonomskih interesa, a nije politički nepodoban, to je mađarski MOL. Treći kupac je netko tko nije uopće ovdje, možda neka kineska tvrtka, što je po meni najmanje vjerojatno. Mislim da će se dogoditi scenarij s MOL-om i pitanje je cijene, mislim da se pregovori vode", objašnjava Fižulić.