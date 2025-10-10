Bivši ministar za N1
Fižulić o tri potencijalna kupca NIS-a: Mislim da će se dogoditi ovaj scenarij...
Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o situaciji u NIS-u, JANAF-u i MOL-u.
Goranko Fižulić komentirao je izjavu ministra gospodarstva Ante Šušnjara koji je rekao da je Hrvatska spremna ući u vlasničku strukturu Naftne industrije Srbije (NIS), što bi i jednima i drugima značajno olakšalo poslovanje.
"Hrvatske nema poluga za kupnju NIS-a"
"Takve vrste političkih najava ostaju samo u okvirima politike i mogu služiti za uveseljavanje domaće i tuđe javnosti, a ne vode bilo kakvom cilju. Tko bi to u Hrvatskoj trebao kupiti NIS? JANAF nema dovoljno financijske snage da to učini, INA je u vlasništvu MOL-a, HEP je državna tvrtka koje se ne bavi ulaganjem u tuđe naftne tvrtke. Hrvatske nema poluga za takvu stvar, a kada bi bilo financijskih sredstava ne postoji ni najmanja politička volja za to s druge strane, da Hrvatska preuzme bilo koji udio u njihovoj nacionalnoj naftnoj kompaniji. Ni u Hrvatskoj ne bi postojala volja da bilo koja srpska tvrtka preuzme bilo koji nacionalni objekt u Hrvatskoj."
"Tri moguća scenarija za NIS"
"Postoji vremenski rok od 90 dana zaliha nafte i naftnih derivata u Srbiji, a ne može doći do toga da Srbija ostane bez naftnih derivata. U tom vremenskom roku postoje tri moguća scenarija. Nije posve jasno što SAD želi. Žele li da Rusi kompletno izađu iz NIS-a? U toj priči moramo znati što se mora prodati, a mi to ne znamo. Vjerojatno su Amerikanci rekli Srbima što se mora prodati i onda možemo tražiti potencijalnog kupca. Jedan je Republika Srbija, drugi je netko tko može biti zainteresiran zbog financijskih, ekonomskih interesa, a nije politički nepodoban, to je mađarski MOL. Treći kupac je netko tko nije uopće ovdje, možda neka kineska tvrtka, što je po meni najmanje vjerojatno. Mislim da će se dogoditi scenarij s MOL-om i pitanje je cijene, mislim da se pregovori vode", objašnjava Fižulić.
"Brak Orbana i Vučića - Rusija kao mentor"
Postoji li mogućnost širenja MOL-a na regiju? "MOL ima negdje oko 2.400 benzinskih crpki, uključujući one koja ima INA. NIS ima oko 400. Da bi se preuzeo bilo koji udio, cijena će biti barem oko milijardu. Pitanje je što će Putin i Rusija tražiti za uzvrat, ne samo kroz novac, nego političke i ekonomske koncesije bilo od Mađarske bilo od Srbije, da proda svoj udio MOL-u", govori Fižulić.
"Imate novi brak dvojice koji rade na isti način, Orbana i Vučića te Rusija kao neku vrstu mentora, pokrovitelja, a mi možemo samo nagađati i promatrati što će se u toj situaciji dogoditi", dodao je.
"MOL silno želi udio u NIS-u"
Komentirao je i ulogu JANAF-a i MOL-a: "JANAF je jedna profitabilna cijev i nema razloga da ne bude u državnim rukama. Mađari pokušavaju pronaći sve moguće razloga da se ne dogodi tranzicija s ruske nafte na bilo koju drugu naftu u Omišlju. Za JANAF kao sustav Pančevo i Srbija je 40 posto prihoda. JANAF kao profitabilna tvrtka raspolože s dovoljno gotovine da može pregrmjeti, ne 90 dana, nego 900 dana, da ne trepne, a da taj pravac ne funkcionira. JANAF može u potpunosti zadovoljiti potrebe MOL-a, ali na granici kapaciteta, Mađari moraju tražiti alternative sigurnosne pravce"
Fižulić je uvjeren da MOL silno želi preuzeti udio u NIS-u: "Pitanje je koliku su cijenu Srbi, odnosno Rusi postavili. To se ne može dogoditi bez suglasnosti Vučića, ali i Putina. To je igra izvan uvida javnosti, a na koncu te priče ćemo nešto saznati."
