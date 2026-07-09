Eurozastupnici žele zaštititi "end-to-end" enkripciju

"Klub zastupnika HDZ-a podržao je ponovno uvođenje privremene mjere, široko prihvaćenog rješenja koje je bilo na snazi prethodnih godina, jer smatramo da ne smije postojati pravna praznina u borbi protiv zlostavljanja djece koja bi omogućila lakši pristup žrtvama i teže otkrivanje seksualnih zlostavljača djece na digitalnim platformama. Svjesni opasnosti prepuštanja djece potpuno nereguliranim prostorima na internetu, glasovali smo za privremenu i strogo ograničenu pravnu osnovu koja platformama omogućuje da, ako to dobrovoljno čine, nastave otkrivati, prijavljivati i uklanjati materijale seksualnog zlostavljanja djece u skladu s europskim pravom i uz propisane zaštitne mjere", priopćili su HDZ-ovi eurozastupnici.