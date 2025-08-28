Oglas

Noćna mora za privatnost: Konkurent WhatsAppu špijunira korisnike

N1 Info
28. kol. 2025. 08:09
Prošli tjedan Rusija je najavila da će zahtijevati da svi novi telefoni i tableti koji se prodaju unutar njezinih granica unaprijed instaliraju aplikaciju za razmjenu poruka pod nazivom Max. Sigurnosni stručnjaci koji su za Forbes proveli tehničke analize Maxovog softvera rekli su da je to noćna mora za privatnost.

Iako rusko ministarstvo unutarnjih poslova tvrdi da je aplikacija, koju je izradio ruski gigant društvenih medija VK, sigurnija od konkurencije, istraživač kibernetičke sigurnosti otkrio je da je Max stalno pratio sve aktivnosti korisnika na aplikaciji. Istraživač, koji je analizu dovršio alatom za forenziku telefona Corellium, zatražio je da ostane anoniman iz straha od odmazde ruskih obavještajnih agencija, prenosi Forbes.

"Ova aplikacija samo prikuplja sve podatke i bilježi ih. Ne sjećam se da sam to vidio u bilo kojoj aplikaciji za razmjenu poruka", rekli su. "Max uopće nije siguran. Nema kriptografije, osim ako nije jako dobro skrivena, ali sumnjam u to. Nije siguran po svojoj namjeni – nadzoru ljudi."

Max je pokrenut u ožujku i čini se da je ograničen na ruske i bjeloruske telefonske brojeve. Funkcionalno radi slično aplikacijama za razmjenu poruka poput Telegrama i Whatsappa, ali ima i AI chatbota pod nazivom GigaChat 2.0 te mogućnost rezerviranja putovanja i bankovnih transfera.

Istraživač je također primijetio da Max traži dopuštenje za pristup kameri i mikrofonu, kao i standardne mobilne aplikacije. Rekli su da je njegov kod uglavnom temeljen na TamTamu, starijem messengeru koji je izradio VK.

