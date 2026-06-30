zaštita privatnosti
WhatsApp uvodi veliku promjenu za sve korisnike: "Otvaramo rezervacije..."
WhatsApp uvodi mogućnost korištenja korisničkih imena (usernamea) umjesto brojeva telefona, čime želi ukloniti dugogodišnji nedostatak vezan uz privatnost na platformi koju koristi više od tri milijarde ljudi.
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Meta je u ponedjeljak objavila da je započela s omogućavanjem rezervacije jedinstvenih korisničkih imena, uoči šireg uvođenja značajke kasnije ove godine. Nakon toga korisnici će moći odlučiti da ih drugi pronalaze i kontaktiraju isključivo putem njihovog korisničkog imena, piše Al Jazeera.
Veća zaštita privatnosti
Iz WhatsAppa ističu da je nova mogućnost osmišljena kao ključna sigurnosna značajka.
Neće postojati javni imenik korisničkih imena niti automatski prijedlozi pri pretraživanju. To znači da će osoba morati znati točno korisničko ime kako bi prvi put mogla stupiti u kontakt s drugim korisnikom.
WhatsApp već nudi komunikaciju zaštićenu end-to-end enkripcijom na pametnim telefonima, tabletima i računalima. Međutim, dosad je svatko tko je imao nečiji broj telefona mogao započeti razgovor.
Prema najavi tvrtke, tijekom sljedećih mjeseci korisnici će dobiti mogućnost da budu dostupni isključivo putem korisničkog imena, bez otkrivanja svog broja telefona. Točan datum globalnog uvođenja još nije objavljen.
„Ovu smo značajku osmislili kao temeljni element zaštite privatnosti“, izjavila je potpredsjednica WhatsAppa za razvoj proizvoda Alice Newton-Rex.
„Ljudi će morati znati vaše točno korisničko ime kako bi vas prvi put mogli kontaktirati“, dodala je.
Borba za atraktivna korisnička imena
Očekuje se da će mnogi korisnici požuriti rezervirati željena korisnička imena.
„Mislimo da će velik broj ljudi odmah poželjeti rezervirati korisnička imena, zato smo odlučili otvoriti rezervacije ranije“, rekla je Newton-Rex.
Tvrtke, organizacije i kreatori sadržaja koji već imaju račune na Instagramu i Facebooku dobit će priliku rezervirati ista korisnička imena i na WhatsAppu. Korisnička imena morat će sadržavati između 3 i 35 znakova.
Kako bi spriječio lažno predstavljanje, WhatsApp će rezervirati određena korisnička imena koja se odnose na poznate osobe, javne dužnosnike, slavne osobe i državne institucije.
Dosadašnje mogućnosti bile ograničene
Trenutačne postavke privatnosti na WhatsAppu uglavnom se svode na blokiranje pojedinih korisnika ili utišavanje poziva nepoznatih osoba.
Aplikacija omogućuje i dodavanje naziva profila, ali on je vidljiv samo u grupnim razgovorima osobama koje nemaju spremljen kontakt korisnika.
Nova opcija s korisničkim imenima trebala bi korisnicima omogućiti znatno veću kontrolu nad time tko može doći do njih, bez potrebe za dijeljenjem osobnog broja telefona.
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