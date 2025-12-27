složne obje stranke
Građani SAD-a bore se protiv "proždrljivih" AI centara i - pobjeđuju
Ako postoji jedna stvar oko koje su se republikanci i demokrati složili 2025. godine — barem na lokalnoj razini — onda je to zaustavljanje velikih, energetski izuzetno zahtjevnih projekata podatkovnih centara.
Za zajednice koje su već zasićene rastućim računima za struju i onečišćenjem iz elektrana, podatkovni centri postali su očiti krivac. Borbe protiv novih podatkovnih centara intenzivirale su se ove godine u SAD-u, dok su građanske inicijative, birači i lokalni zakonodavci tražili veću odgovornost investitora. Dosad su već uspjeli blokirati ili usporiti projekte vrijedne desetke milijardi dolara planiranih ulaganja u podatkovne centre. I ne planiraju stati.
„Očekujemo da će se otpor nastaviti povećavati“, kaže Miquel Vila, analitičar u istraživačkoj tvrtki Data Center Watch, koji prati kampanje protiv podatkovnih centara diljem SAD-a još od 2023.
„Očekujemo da će se otpor nastaviti povećavati.“
Otkazano ili odgođeno 20 projekata
Najnovije izvješće te skupine pokazuje da su investitori otkazali ili odgodili 20 projekata nakon otpora lokalne zajednice, što predstavlja 98 milijardi dolara predviđenih ulaganja u drugom tromjesečju ove godine. Naime, od kraja ožujka do lipnja blokirano je 24,2 milijarde dolara projekata, a 73,7 milijardi dolara je odgođeno. To je porast u odnosu na 16 blokiranih ili odgođenih projekata u razdoblju od 2023. do prvog tromjesečja ove godine, navodi se u izvješću koje prenosi Verge.
Broj predloženih projekata podatkovnih centara raste, što je jedan od glavnih razloga zašto se i otpor ubrzava. Kapaciteti na četiri najveća tržišta podatkovnih centara u Sjevernoj Americi — sjeverna Virginija, Chicago, Atlanta i Phoenix — porasli su za 43 posto na godišnjoj razini u prvom tromjesečju ove godine, prema podacima tvrtke za komercijalne nekretnine CBRE. No planovi za golema nova postrojenja potaknuli su sukobe diljem zemlje.
Zašto su podatkovni centri problematični?
Podatkovni centri troše ogromne količine električne energije, osobito zbog snažnijih čipova potrebnih za nove AI modele. Potražnja za električnom energijom podatkovnih centara očekuje se da će do kraja godine porasti za 22 posto u odnosu na prošlu godinu. Jedan serverski stalak u AI podatkovnom centru može trošiti energije koliko potroši i do 100 kućanstava, odnosno više od 100 kilovata, prema Danu Thompsonu, glavnom istraživačkom analitičaru u S&P Globalu. AI također zahtijeva velike količine vode za hlađenje servera i proizvodnju električne energije te bi do 2028. godišnje mogao trošiti količinu vode jednaku unutarnjim potrebama 18,5 milijuna američkih kućanstava, prema jednoj procjeni.
Google je u rujnu odustao od planova za novi podatkovni centar u Franklin Townshipu u Indiani, nakon što su stanovnici izrazili zabrinutost zbog količine vode i električne energije koju bi centar trošio. Očekivalo se da će Gradski odbor Indianapolisa odbiti zahtjev za prenamjenu zemljišta. Ta pobjeda stanovnika Indiane nije obuhvaćena izvješćem Data Center Watcha, koje je ažurirano samo do lipnja.
Muskov plan plinskih turbina
Prosvjednici se okupljaju protiv plana Elona Muska i njegove tvrtke xAI da za novi podatkovni centar koriste plinske turbine.
Drugi projekti podatkovnih centara koji se ipak realiziraju ili već rade i dalje se suočavaju s otporom. xAI Elona Muska, primjerice, suočava se s mogućom tužbom zbog onečišćenja koje uzrokuje njihov podatkovni centar u Memphisu. Najviše koncentracije dušikova dioksida u području oko centra porasle su za 79 posto otkako je počeo s radom 2024. godine, prema istraživanju Sveučilišta Tennessee.
Zajednice žrtvuju zrak, vodu i sigurne domove za milijardere
„Nijedna zajednica ne bi smjela biti prisiljena žrtvovati čist zrak, čistu vodu ili sigurne domove kako bi korporacije i milijarderi mogli graditi energetski zahtjevne objekte“, poručio je NAACP u smjernicama koje je u rujnu podijelio s The Vergeom za druge građanske inicijative koje žele držati investitore podatkovnih centara odgovornima za utjecaj na okolna naselja.
Meta se suočava s otporom zbog planova za svoj dosad najveći podatkovni centar u Richland Parishu u Louisiani. Lokalna energetska tvrtka Entergy ovog je mjeseca započela izgradnju dviju od tri plinske elektrane koje gradi kako bi zadovoljila potrebe tog postrojenja, za koje se očekuje da će trošiti trostruko više električne energije nego što New Orleans potroši u godinu dana.
„Korisnici Entergyja u Louisiani sada će subvencionirati troškove Metina podatkovnog centra“, navodi se u blogu Saveza zabrinutih znanstvenika iz studenoga, uključujući procijenjenih 3,2 milijarde dolara za tri plinske elektrane i dodatnih 550 milijuna dolara za novi dalekovod. Entergy, s druge strane, tvrdi da će „Metina plaćanja za električnu energiju smanjiti iznos koji drugi korisnici plaćaju za poboljšanja otpornosti sustava za približno 10 posto“, prema riječima komunikacijskog menadžera Brandona Scardiglija.
„Naš je sporazum s Entergyjem strukturiran tako da drugi korisnici ne plaćaju našu potrošnju energije“, navodi glasnogovornica Mete Ashley Settle u e-mailu za The Verge. Dodaje i da Meta doprinosi s 15 milijuna dolara programu potpore korisnicima te više od 200 milijuna dolara za lokalna infrastrukturna ulaganja.
Rast cijena struje kao ključna tema predizbora?
„Sada imamo žrtvenog jarca.“
Rast cijena električne energije postao je goruća tema tijekom studenih izbora u SAD-u ove godine, što je pomoglo dvojici demokrata da osvoje guvernerske pozicije u New Jerseyju i Virginiji. Stanovnici New Jerseyja suočili su se s jednim od najvećih porasta cijena struje u zemlji, dok je Virginia dom tzv. „aleje podatkovnih centara“, kroz koju prolazi 70 posto internetskog prometa.
„Sada imamo žrtvenog jarca — podatkovne centre koji su veliki potrošači energije, dolaze i u mnogim državama dobivaju povlaštene cijene veleprodajne struje, dok obični potrošači nemaju takvu pregovaračku moć“, rekao je Tony Reames, bivši dužnosnik Ministarstva energetike u administraciji predsjednika Bidena, za The Verge nakon izbora.
Više od 230 zdravstvenih i ekoloških organizacija poziva na moratorij
Na nacionalnoj razini, više od 230 zdravstvenih i ekoloških organizacija pozvalo je na moratorij na izgradnju podatkovnih centara. Te organizacije, predvođene neprofitnom organizacijom Food & Water Watch, u prosincu su poslale pismo Kongresu sa svojim zahtjevima. Tvrde da ne postoje dovoljne politike koje bi spriječile da podatkovni centri prebace teret viših računa i onečišćenja na lokalne zajednice. Predsjednik Donald Trump u srpnju je predstavio „AI Akcijski plan“ koji ima za cilj ubrzati razvoj podatkovnih centara, dijelom i kroz ublažavanje ekoloških propisa.
S obzirom na to da se sljedeće godine održavaju izbori za Kongres, Vila očekuje da će se borbe oko podatkovnih centara još više prelijevati u lokalnu politiku. „Bit će vrlo zanimljivo pratiti kako će ovaj otpor utjecati na regulatorni okvir“, kaže on.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare