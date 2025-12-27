Građani SAD-a bore se protiv "proždrljivih" AI centara i - pobjeđuju

Najnovije izvješće te skupine pokazuje da su investitori otkazali ili odgodili 20 projekata nakon otpora lokalne zajednice, što predstavlja 98 milijardi dolara predviđenih ulaganja u drugom tromjesečju ove godine. Naime, od kraja ožujka do lipnja blokirano je 24,2 milijarde dolara projekata, a 73,7 milijardi dolara je odgođeno. To je porast u odnosu na 16 blokiranih ili odgođenih projekata u razdoblju od 2023. do prvog tromjesečja ove godine, navodi se u izvješću koje prenosi Verge.