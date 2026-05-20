Postignut važan sporazum Europske unije i SAD-a! Procurili prvi detalji
Europska unija rano u srijedu ujutro postigla je dogovor o provedbi trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, čime je vjerojatno izbjegnuta prijetnja predsjednika Donalda Trumpa da će dodatna odgađanja kazniti visokim carinama.
POLITICO javlja regovarači Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije postigli kompromis nakon više od pet sati razgovora o zakonodavstvu potrebnom za provedbu sporazuma sklopljenog prošlog ljeta u Trumpovu golf resortu u Turnberryju u Škotskoj.
Prema tom sporazumu, EU je pristao ukinuti carine na američku industrijsku robu i dio poljoprivrednih proizvoda, dok je Washington trebao ograničiti carine na većinu europskog izvoza na 15 posto. No Bruxelles je usporio donošenje odluke nakon što je Trump u siječnju zaprijetio preuzimanjem Grenlanda, danskog teritorija, a zatim ponovno u veljači nakon što je američki Vrhovni sud poništio velik dio njegove carinske politike.
„EU je još jednom pokazao da smo prilično pouzdan trgovinski partner koji poštuje svoje obveze”, rekao je europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič nakon izlaska iz pregovaračke dvorane.
Postignut kompromis
Nakon višemjesečnih unutarnjih prijepora unutar EU-a, kompromis je postignut nakon što je Trump — frustriran čekanjem — zaprijetio uvođenjem carine od 25 posto na europske automobile od 4. srpnja.
Takva eskalacija prijetila je ponovnim guranjem transatlantskih trgovinskih odnosa vrijednih 1,7 bilijuna eura godišnje u krizu, baš u trenutku kada šokovi na energetskom tržištu izazvani sukobom na Bliskom istoku opterećuju europski gospodarski rast.
Što podrazumijeva kompromis
Prema konačnom tekstu kompromisa u koji je POLITICO imao uvid, Komisija bi na zahtjev Parlamenta ili neke države članice mogla suspendirati trgovinski sporazum ako Washington do kraja 2026. ne smanji carine na europske proizvode od čelika i aluminija.
Američke carine na čelik i aluminij dosežu i do 50 posto prema uredbi koju je Trump potpisao u travnju, a mnogi europski zastupnici tvrde da taj potez krši ograničenja dogovorena u Turnberryju. Prema dogovoru postignutom rano u srijedu, Komisija će krajem ove godine Parlamentu i Vijeću podnijeti izvješće o američkim carinama na čelik, a ako zaključi da SAD ne poštuje sporazum, procijenit će treba li ga suspendirati.
"Sunset" klauzula
Pregovarači su dodali i tzv. sunset klauzulu prema kojoj bi sporazum istekao u prosincu 2029., gotovo godinu dana nakon što bi Trump trebao napustiti Bijelu kuću.
Tekst također uključuje zaštitne mehanizme koji obvezuju Komisiju da istraži, bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev triju država članica EU-a, predstavljaju li određeni uvozni proizvodi ozbiljnu prijetnju domaćoj industriji. To bi moglo dovesti do djelomične ili potpune suspenzije trgovinskog sporazuma.
Međutim, odredba kojom bi se sporazum iz Turnberryja poništio ako SAD ponovno zaprijeti teritorijalnom suverenitetu EU-a — što je Europski parlament tražio nakon Trumpovih prijetnji aneksijom Grenlanda — nije uključena jer su joj se usprotivile države članice.
Dužnosnik EU-a upoznat s pregovorima, kojem je odobrena anonimnost kako bi mogao govoriti o zatvorenim razgovorima, rekao je da su države članice željele isključiti netrgovinske elemente iz sporazuma.
Tekst sada ide na pomno praćeno glasanje koje se očekuje tijekom plenarne sjednice u Strasbourgu od 15. do 18. lipnja.
Parlamentarna matematika
Neki liberalni i lijevo orijentirani zastupnici u Europskom parlamentu i dalje su neprijateljski raspoloženi prema trgovinskom sporazumu te upozoravaju da bi mogli glasati protiv kompromisa iz Turnberryja.
Ključno je to što sporazum Europskoj komisiji daje ovlast da odluči krši li SAD dogovor iz Turnberryja — te ostavlja izvršnoj vlasti EU-a odluku o eventualnoj suspenziji sporazuma. Verzija prijedloga koju je zagovarao Parlament prisilila bi Komisiju da automatski suspendira sporazum u slučaju kršenja.
Europska pučka stranka — najveća skupina u Parlamentu — želi što prije formalizirati trgovinski sporazum, a pregovarači se nadaju da će ga podržati većina zastupnika.
Zovko: Sporazum će spasiti tvrtke
Željana Zovko, zastupnica EPP-a koja predstavlja grupaciju desnog centra u pregovorima, rekla je za POLITICO da će sporazum „spasiti naše tvrtke i dati im prostor za disanje kako bi nastavile trgovinu s našim najvažnijim trgovinskim partnerom”.
Neuspjeh Parlamenta da ratificira kompromis bio bi poniženje za Bernda Langea, predsjednika parlamentarnog odbora za trgovinu i glavnog pregovarača Parlamenta.
Lange je izjavio da je zadovoljan ishodom unatoč ustupcima. „Osiguravamo stabilnost i sigurnost europskim proizvođačima, potpuno svjesni da, naravno, ne možemo uvijek jamčiti da će se SAD pridržavati sporazuma”, rekao je.
Njemački socijaldemokrat okupio je široku koaliciju zastupnika kako bi zahtijevali dodatne uvjete uz sporazum radi zaštite EU-a od Trumpovih povremenih pokušaja prisile dugogodišnjih američkih saveznika. No ostaje za vidjeti može li tekst dobiti većinu u Parlamentu s obzirom na značajne ustupke.
Sabine Weyand, odlazeća šefica trgovinskog odjela Komisije, rekla je članovima svog tima tijekom pregovora da očekuje da će sporazum proći sastanak veleposlanika država članica EU-a kasnije tijekom srijede, nazvavši taj zadatak „dječjom igrom”.
