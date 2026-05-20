Saborski Odbor razriješit će guvernera HNB-a

Saborski Odbor za izbor i imenovanja u srijedu bi trebao utvrditi prijedlog odluke o razrješenju guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića na njegov zahtjev, jer 1. lipnja preuzima prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke (ESB) u Frankfurtu.
Oglas
Vujčića, kojega je Hrvatski sabor guvernerom imenovao u tri navrata, u srpnju 2012., u srpnju 2018. i u srpnju 2024. godine, Odbor bi trebao razriješiti s 31. svibnja i potom tu odluku poslati Saboru na potvrdu.
Zbog Vujčićeva odlaska, morat će se imenovati novi guverner, a za to je potrebno pokrenuti postupak imenovanja, pa bi Odbor za izbor, kako se doznaje, u srijedu trebao poslati zamolbu klubovima zastupnika da mu, do određenog roka, predlože kandidate za guvernera, kako bi mogao utvrditi odgovarajuću odluku.
Sabor, naime, guvernera formalno imenuje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja i uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun, a za to mu je potrebna natpolovična većina zastupnika.
U medijima se spominje više potencijalnih kandidata za Vujčićeva nasljednika, no za sada nema nikakve službene potvrde tim nagađanjima.
Guverner, kao i ostali članovi Savjeta HNB-a, najvišeg tijela hrvatske središnje banke, u kojemu su i zamjenik guvernera i šest viceguvernera, imenuju se na šest godina, moraju biti hrvatski državljani s priznatim osobnim ugledom i profesionalnim iskustvom na monetarnom, financijskom, bankarskom ili pravnom području.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas