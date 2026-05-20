Oglas

udari na nekoliko regija

FOTO, VIDEO / Masovni napadi diljem Ukrajine, pogođene stambene zgrade: "Nemamo dovoljno vozila hitne pomoći"

author
N1 Info
|
20. svi. 2026. 07:18
X / Screenshot
X / Screenshot

Rusija je tijekom noći 20. svibnja izvela napade na nekoliko ukrajinskih regija, gađajući višekatne stambene zgrade, poslovne objekte i druge civilne ciljeve, pri čemu je ozlijeđeno najmanje 11 ljudi, izvijestili su dužnosnici.

Oglas

Ruski napad na grad Konotop u Sumskoj oblasti pogodio je višekatnicu, pri čemu je ozlijeđeno najmanje šest osoba, izvijestio je regionalni guverner Oleh Hrihorov, javlja Kyiv Independent.

Gradonačelnik Artem Semenihin rekao je da je „masovni napad” uzrokovao urušavanje triju katova stambene zgrade. Nekoliko ljudi izvučeno je iz ruševina, a hitne službe rade na utvrđivanju broja žrtava.

Zbog nedostatka vozila hitne pomoći, ozlijeđeni se prevoze u bolnicu civilnim vozilima, dodao je Semenihin.

Prema riječima gradonačelnika, oštećene su i kuće, stanovi te administrativne zgrade. Navodno je uništen i gradski muzej.

U regionalnom središtu, gradu Sumi, prijavljeni su prekidi u opskrbi električnom energijom usred širokog vala napada.

U drugim dijelovima Ukrajine, pet osoba ozlijeđeno je tijekom noći u Dnipru u ruskom napadu na skladišta prehrambenih proizvoda u gradu, rekao je guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Hanzha. Dvoje ljudi, muškarac i žena, hospitalizirani su nakon napada.

Stambene zgrade i vozila pogođeni su i u Odesi, gdje je jednokatna zgrada potpuno uništena u napadu, izvijestili su lokalni dužnosnici. Za sada nema informacija o mogućim žrtvama u toj regiji.

Rusija redovito izvodi napade na ukrajinske regije bliže bojišnici, nastavljajući gađati energetsku, prometnu i civilnu infrastrukturu u gotovo svakodnevnim noćnim napadima.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kijev rat u ukrajini rusija ruski napad na kijev ruski napad na ukrajinu ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ