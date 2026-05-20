FOTO, VIDEO / Masovni napadi diljem Ukrajine, pogođene stambene zgrade: "Nemamo dovoljno vozila hitne pomoći"

Rusija je tijekom noći 20. svibnja izvela napade na nekoliko ukrajinskih regija, gađajući višekatne stambene zgrade, poslovne objekte i druge civilne ciljeve, pri čemu je ozlijeđeno najmanje 11 ljudi, izvijestili su dužnosnici.
Ruski napad na grad Konotop u Sumskoj oblasti pogodio je višekatnicu, pri čemu je ozlijeđeno najmanje šest osoba, izvijestio je regionalni guverner Oleh Hrihorov, javlja Kyiv Independent.
Gradonačelnik Artem Semenihin rekao je da je „masovni napad” uzrokovao urušavanje triju katova stambene zgrade. Nekoliko ljudi izvučeno je iz ruševina, a hitne službe rade na utvrđivanju broja žrtava.
Zbog nedostatka vozila hitne pomoći, ozlijeđeni se prevoze u bolnicu civilnim vozilima, dodao je Semenihin.
Prema riječima gradonačelnika, oštećene su i kuće, stanovi te administrativne zgrade. Navodno je uništen i gradski muzej.
U regionalnom središtu, gradu Sumi, prijavljeni su prekidi u opskrbi električnom energijom usred širokog vala napada.
💔 Two people were injured in an enemy attack on the Dnipro, — Dnipropetrovsk OVA.— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 19, 2026
"Both are hospitalized. The 40-year-old man is in serious condition. The 25-year-old wounded is in moderate condition." pic.twitter.com/q8bw76SOVk
U drugim dijelovima Ukrajine, pet osoba ozlijeđeno je tijekom noći u Dnipru u ruskom napadu na skladišta prehrambenih proizvoda u gradu, rekao je guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Hanzha. Dvoje ljudi, muškarac i žena, hospitalizirani su nakon napada.
🔴Росія вночі вдарила по Конотопській та Шосткинській громадах, — Сумська ОВА— Kyiv24 (@kyiv_tv) May 20, 2026
У Конотопі щонайменше шестеро постраждалих, пошкоджена багатоповерхівка. Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що у будинку обвалилося три поверхи.
Також відомо про перебої з електропостачанням… pic.twitter.com/PVXMAggVDl
Stambene zgrade i vozila pogođeni su i u Odesi, gdje je jednokatna zgrada potpuno uništena u napadu, izvijestili su lokalni dužnosnici. Za sada nema informacija o mogućim žrtvama u toj regiji.
Rusija redovito izvodi napade na ukrajinske regije bliže bojišnici, nastavljajući gađati energetsku, prometnu i civilnu infrastrukturu u gotovo svakodnevnim noćnim napadima.
🔻Четверо загиблих та дев’ятеро поранених: поліція фіксує наслідки атак на Сумщині— Національна поліція України (@NPU_GOV_UA) May 20, 2026
Деталі: https://t.co/ux2ObneAks#stoprussia pic.twitter.com/KbSHrNosqo
