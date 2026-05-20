vremenska prognoza

Sljedećih dana pretežno sunčano: Evo što nas čeka za vikend

Kristijan Božarov
20. svi. 2026. 07:08
Sunčano
Donosimo vam vremensku prognozu našeg meteorologa Kristijana Božarova.

Jutro je u Hrvatskoj svanulo pretežno vedro i svježe, na kopnu vidljivost ponegdje smanjuje magla, uglavnom po kotlinama. Nastavak dana će biti većinom sunčan, ali će i danas poslijepodne u unutrašnjosti Hrvatske i na dijelu sjevernog Jadrana biti umjerenog i jačeg razvoja dnevne naoblake uz mogućnost za pokoji kraći proljetni pljusak. Vjetar uglavnom slab, u Slavoniji poslijepodne umjeren sjeverozapadni.

Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a poslijepodne umjeren, u Dalmaciji mjestimice i jak sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora od 17 do 19.

Sutra i sljedećih dana većinom suho i pretežno sunčano, mogućnost za pokoji popodnevni pljusak postojat će uglavnom u gorju i na istoku zemlje i nit će mala. Zapuhat će umjeren i pojačan vjetar sjevernih smjerova, na Jadranu umjerena i jaka bura.

Unatoč tome očekujemo polagani rast temperature pa će i noću i danju biti malo toplije. Tako bi za vikend dnevna temperatura već skoro posvuda trebala biti iznad 25, a od nedjelje pa početkom sljedećeg tjedna i blizu 30 Celzijevih stupnjeva.

