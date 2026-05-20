Koliko je "najbolji europski đak zapadnog Balkana" blizu članstvu u EU-u?

U međuvremenu, službeni Beograd će učiniti sve da Crnoj Gori podmeće nogu na europskom putu, uvjeren je Popov i podsjeća da je već bilo takvih pokušaja. „Vučić je otišao u Bruxelles s idejom da sve zemlje u paketu budu primljene u Europsku uniju. On je zapravo znao da to nije moguće, ali je pokušao na taj način sabotirati Crnu Goru. I drugi pokušaj je bio pismo s Edi Ramom u kojem su preporučili prijem bez prava veta“, podsjeća Popov.