Koje europske države najviše koriste AI alate? Evo kako stoji Hrvatska

Van Noordt je također objasnio da je jedno imati pristup Gen AI-ju, a drugo razumjeti kako vam on konkretno može pomoći u svakodnevnom životu ili na poslu. „Mnogi ljudi diljem Europe kažu da ne koriste generativnu umjetnu inteligenciju jednostavno zato što ne znaju za što bi je koristili. To pokazuje da je ‘AI pismenost’ izuzetno važan čimbenik“, rekao je.