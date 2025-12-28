u 2025.
Na ovih pet načina je umjetna inteligencija promijenila zdravstvenu skrb u Europi
Euronews Health fokusira se na pet načina na koje je umjetna inteligencija (AI) ove godine promijenila medicinsko područje.
Alati umjetne inteligencije za unapređenje zdravlja ljudi dobili su na zamahu 2025. godine, obećavajući personaliziranu zdravstvenu skrb, bržu dijagnostiku, pomoć u otkrivanju novih lijekova i još mnogo toga, piše Euronews.
Primjerice, Finska koristi AI za obuku zdravstvenih radnika, Estonija ga primjenjuje u analizi medicinskih podataka, a Španjolska koristi AI za otkrivanje bolesti.
Ipak, istraživanja pokazuju da AI još ne bi trebao zamijeniti medicinske stručnjake: liječnici i dalje nadmašuju AI u hitnim situacijama, a AI chatbotovi imaju poteškoća u rješavanju problema mentalnog zdravlja i riskiraju širenje medicinskih dezinformacija.
Postoje i ozbiljne sigurnosne zabrinutosti, jer tehnološki i protuteroristički stručnjaci upozoravaju da bi ekstremisti mogli zloupotrijebiti AI alate za stvaranje biološkog oružja koje bi moglo potaknuti pandemiju.
Unatoč tome, AI sve više pronalazi svoje mjesto u medicini. Evo pet načina na koje je ove godine promijenio zdravlje i dobrobit Europljana.
1. Predviđanje zdravstvenih rizika
Znanstvenici su razvili AI model koji može predvidjeti više od 1.000 medicinskih stanja – uključujući neke vrste raka, srčane udare i dijabetes – više od deset godina prije nego što se službeno dijagnosticiraju.
Iako još nije spreman za primjenu u liječničkim ordinacijama, alat bi mogao pomoći istraživačima da bolje razumiju kako se bolesti razvijaju tijekom vremena.
U međuvremenu, ove su godine lansirani i drugi AI alati za predviđanje hoće li rijetke genetske mutacije dovesti do bolesti, za procjenu rizika od srčanih bolesti kod žena analizom mamografija te za korištenje rutinskih medicinskih snimki radi otkrivanja biomarkera kroničnog stresa.
2. Ubrzavanje dijagnostike bolesti
Po prvi put u Europi, AI asistent nazvan Prof. Valmed ove je godine certificiran za pomoć liječnicima u dijagnostici i liječenju, koristeći veliku bazu medicinskih podataka pacijenata.
Na pomolu su i drugi dijagnostički alati. U Ujedinjenom Kraljevstvu, primjerice, istraživači su objavili da AI-stetoskop može otkriti srčane bolesti u samo 15 sekundi.
Stetoskop je bio donekle preosjetljiv, jer su dodatne pretrage isključile zatajenje srca kod oko dvije trećine pacijenata koje je alat označio. Ipak, istraživači ističu da je alat otkrio stvarne srčane probleme koji bi inače mogli proći nezapaženo.
Također u Velikoj Britaniji, liječnici koriste AI kako bi pacijentima skratili višemjesečno čekanje na dijagnozu raka prostate.
AI alat analizira medicinske snimke i identificira pacijente s visokim rizikom od raka prostate, čime ih stavlja na vrh liste za pregled kod radiologa.
3. Praćenje pacijenata nakon operacija
Njemački istraživački tim koristio je AI za automatizaciju praćenja pacijenata kojima su ugrađeni koronarni stentovi u krvne žile začepljene zbog srčanih bolesti. Taj je proces inače dugotrajan i može dovesti do dodatnih komplikacija.
AI algoritam koristi snimke krvnih žila kako bi analizirao proces zacjeljivanja te može brzo razlikovati različite obrasce oporavka s razinom točnosti usporedivom s iskusnim kliničarima. Istraživači tvrde da bi alat mogao standardizirati praćenje stentova i poboljšati zdravlje srca.
4. Borba protiv otpornosti na antibiotike
Znanstvenici koriste AI u borbi protiv bakterija otpornih na antibiotike, koje predstavljaju sve veći javnozdravstveni problem u Europi.
Tijekom sljedeće tri godine planiraju razviti AI model za dizajn i testiranje novih terapija za bakterije otporne na lijekove, a AI će se koristiti i za bolje razumijevanje reakcije imunološkog sustava na drugu vrstu bakterija u potrazi za učinkovitim cjepivom.
5. Rasterećenje liječnika administrativnih poslova
Liječničke ordinacije i bolnice diljem Europe uvode AI alate za upravljanje administrativnim zadacima poput vođenja bilješki i upućivanja pacijenata. Cilj je omogućiti liječnicima više vremena za rad s pacijentima u uvjetima nedostatka zdravstvenih radnika i velikog pritiska na osoblje.
Primjerice, Microsoft je ove godine u Irskoj učinio dostupnim svoj AI klinički asistent, dok je švedska tvrtka Tandem Health lansirala AI medicinskog zapisničara u Španjolskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Finskoj. Alat se koristi i u Nizozemskoj, Norveškoj i Danskoj.
