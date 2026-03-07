webinar 19. ožujka
Kraj kognitivne privilegije: Što se događa kada inteligencija više nije isključivo ljudska?
Umjetna inteligencija više nije pitanje budućnosti. Ona već sada mijenja tržište rada, redefinira vrijednost znanja i postavlja nova pravila moći. Upravo tim temama bavit će se webinar koji će se održati 19. ožujka u 14 sati, pod vodstvom Ace Momčilovića.
Oglas
Aco Momčilović AI je edukator i stručnjak za etiku i društvene implikacije umjetne inteligencije, dugogodišnji govornik i sudionik međunarodnih inicijativa koje se bave odgovornim razvojem i primjenom AI sustava.
Ovaj susret ne najavljuje još jedno tehničko predavanje o alatima i aplikacijama. Fokus je širi i dublji. Polazi se od teze da se nalazimo na prijelomnoj točki u kojoj nestaje ono što je stoljećima bilo temelj društvene hijerarhije – kognitivna prednost čovjeka.
Program je strukturiran kroz pet tematskih cjelina koje zahvaćaju najosjetljivija područja suvremenog društva. Raspravljat će se o kraju kognitivne privilegije i promjeni odnosa između čovjeka i sustava koji analiziraju, zaključuju i stvaraju. Otvorit će se pitanje psihologije i identiteta u vremenu kada kompetitivna prednost više nije zajamčena samim posjedovanjem znanja.
Posebna pažnja posvetit će se transformaciji rada i ekonomskih modela. Poslovi se mijenjaju, strukture zapošljavanja pucaju, a tradicionalni koncept sigurnog radnog mjesta sve je manje stabilan. Tema sloma klasičnog modela zaposlenja otvara prostor za ozbiljnu raspravu o tome što zapravo znači raditi u eri algoritama.
Završni dio programa usmjeren je na društvo, moć i kontrolu. Tko dobiva utjecaj u svijetu u kojem algoritmi posreduju informacije i odluke? Tko definira pravila? I gdje je u svemu tome pojedinac?
Webinar je namijenjen menadžerima, poduzetnicima, donositeljima odluka te svima koji žele razumjeti širu sliku promjena koje se odvijaju iza tehnoloških naslova. Umjesto brzih odgovora, nudi promišljanje. Umjesto pojednostavljivanja, otvara kompleksnost.
Sudjelovati je moguće putem Entrio poveznice, 19. ožujka u 14 sati.
Jer pitanje više nije hoće li umjetna inteligencija promijeniti svijet rada i društvene odnose. Pitanje je koliko smo spremni razumjeti razmjere te promjene.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas