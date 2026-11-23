KREŠIMIR KROLO
Sociolog usporedio Štrajk mladih s prosvjedima u Europi: "To nije ta razina energije, ali..."
Sociolog Krešimir Krolo gostovao je u emisiji N1 Studio uživo kod Hanan Nanić, gdje je komentirao nedavno održani Štrajk mladih u Hrvatskoj, razloge nezadovoljstva mlađih generacija te mogućnost da prosvjed preraste u širi društveni pokret.
Štrajk mladih održan je u petak, 20. studenoga, kada su srednjoškolci i studenti diljem Hrvatske pozvani na bojkot nastave u sklopu međunarodne inicijative International Youth Strike. Organizatori su željeli upozoriti na sve veće troškove života, nepriuštivo stanovanje, probleme u obrazovanju i zdravstvu te militarizaciju društva.
Prosvjedne aktivnosti održane su u nekoliko hrvatskih gradova, no odaziv nije bio velik. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, u većini srednjih škola nije bilo značajnijih odstupanja od uobičajenog broja izostanaka, a nastava se uglavnom održavala redovito.
U jutarnjoj smjeni na dan štrajka evidentiran je 84.061 sat izostanaka, odnosno 2985 sati manje nego na usporedivi dan prošle godine. Iz Ministarstva su pritom naglasili da nije moguće utvrditi koliko je izostanaka bilo izravno povezano s bojkotom.
"Ovo bi mogao biti početak niza prosvjednih aktivnosti"
Komentirajući odaziv na Štrajk mladih i pitanje je li prosvjed ispunio očekivanja organizatora, Krolo je istaknuo da njegov uspjeh ovisi o tome s čime ga uspoređujemo.
"U svakom slučaju, ovisi s čime se uspoređuje. Ako uspoređujemo Štrajk mladih s onim što možemo pratiti posljednjih tjedana, mjeseci i godina u različitim europskim društvima, onda to nije taj intenzitet, nije ta razina energije. Ono što treba naglasiti jest da imamo situaciju u kojoj mladi izlaze i artikuliraju svoje zahtjeve i to je, vjerujem, prva u nizu prosvjednih aktivnosti", kazao je Krolo.
Objasnio je da na početku prosvjednih pokreta zahtjevi često nisu dovoljno jasno definirani te da je potrebno određeno vrijeme kako bi se iskristalizirali konkretni ciljevi. Kao primjer naveo je studentske prosvjede u Srbiji, pokrenute nakon tragedije s urušavanjem nadstrešnice.
"Na početku prosvjednih aktivnosti stvari budu nedovoljno jasno definirane, kao što je bio slučaj s prvim prosvjedom u Srbiji nakon tragedije s nadstrešnicom. Trebalo je proći neko vrijeme da se priča konkretizira i rezultira nečim što nije samo prosvjedna akcija, nego i vrlo konkretna politička akcija", rekao je sociolog.
Smatra da je još prerano donositi konačne zaključke o uspjehu Štrajka mladih u Hrvatskoj.
"U ovom trenutku teško je ocjenjivati. Može se reći da je, u usporedbi s prosvjedom zbog Gospića ili prosvjedima vezanima uz kurikularnu reformu, odaziv manji, kao i intenzitet. Međutim, nisu jednako definirani niti imaju iste ciljeve. Treba vidjeti u kojem će se smjeru dalje razvijati", poručio je Krolo.
"Priuštivo stanovanje postalo je gotovo nemoguća misija"
U razgovoru se otvorilo i pitanje jesu li prosvjedi mladih, koji se posljednjih mjeseci održavaju i u drugim europskim zemljama, tek privremeni izraz nezadovoljstva ili pokazatelj dubljih društvenih problema zbog kojih mlađe generacije traže konkretne promjene.
Krolo je objasnio da istraživanja pokazuju kako mladi prepoznaju nekoliko ključnih problema koji izravno utječu na njihovu egzistenciju i budućnost.
"Jedna od stvari svakako je pitanje stambene politike, pitanje priuštivosti stanovanja, pitanje možete li unajmiti stan po realnim uvjetima i uz to planirati život. A da ne govorimo o vlasništvu nad nekretninom, što je većini mladih, s obzirom na cijene nekretnina, ne samo u Hrvatskoj nego i u većini Europe, postalo nemoguća misija", upozorio je.
Osim stambenog pitanja, kao jedan od velikih izvora nesigurnosti izdvojio je budućnost tržišta rada.
"Druga stvar je pitanje što će biti s cijelim tržištem rada. Tu su tehnološke promjene koje su brze i nepredvidive, a nedostaju ozbiljne analize i zakonski okviri, što stvara dodatan sloj nesigurnosti i straha od onoga što donosi sutra", objasnio je.
Mladi strahuju od budućnosti i posljedica klimatskih promjena
Krolo je upozorio i na klimatske promjene, čije će posljedice, prema njegovim riječima, mlađe generacije osjećati znatno snažnije od prethodnih.
"Tu je i pitanje klimatskih promjena. Prethodne generacije znaju da postoji problem, ali pitanje je u kojoj će mjeri one živjeti s tim posljedicama, za razliku od generacija koje dolaze. One već sada osjećaju prve konkretnije posljedice", rekao je.
Istaknuo je i da mladi sve više preispituju funkcioniranje demokratskih društava i političke odluke koje se donose na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
"Unutar društava koja se nazivaju demokratskima i slobodnima, koja smatraju da su odgovorna prema građanima, većina mladih ne smatra da se ta odgovornost iskazuje kroz politike. Na svjetskoj razini govori se o prekrajanju svjetskog poretka, nasilnom prekrajanju granica, a politika se okreće takvim okvirima", kazao je.
Posebno je upozorio na mogućnost smanjivanja ulaganja u područja koja su važna za kvalitetu života građana.
"Tu je manje izdvajanja za socijalne potrebe i postoji realna bojazan da će nastradati znanost, obrazovanje, kultura i zdravstvo", dodao je.
"Nije istina da mladi nisu zainteresirani za politiku. Nezainteresirani su za ovaj oblik politike"
Prema Krolinu mišljenju, pogrešno je zaključivati da su mladi politički nezainteresirani samo zato što ne sudjeluju u tradicionalnim oblicima političkog djelovanja.
"Nije istina da mladi nisu zainteresirani za politiku, već nisu zainteresirani za ovaj oblik politike koji je isporučio ovakve uvjete. I onda traže načine kako mijenjati cijeli taj sustav", naglasio je.
Smatra da bi aktualni prosvjedi mogli označiti početak dugotrajnijeg procesa u kojem će mladi sve glasnije zahtijevati promjene.
"Dojma sam da je ovo možda početak jednog malo ozbiljnijeg procesa na koji će sve ove države i društva morati odgovarati", rekao je.
Krolo se nada da će predstavnici vlasti prepoznati ozbiljnost problema i na zahtjeve mladih odgovoriti dijalogom.
"Nadam se da će predstavnici Vlade to adresirati dijalogom, da razumiju koliko su ti izazovi ozbiljni i što ih sutra čeka ako se ti odnosi ne promijene. Hoće li tako biti, ovisi o nizu parametara i o tome kakve će ih druge krize još zadesiti", zaključio je sociolog Krešimir Krolo.
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