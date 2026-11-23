"U svakom slučaju, ovisi s čime se uspoređuje. Ako uspoređujemo Štrajk mladih s onim što možemo pratiti posljednjih tjedana, mjeseci i godina u različitim europskim društvima, onda to nije taj intenzitet, nije ta razina energije. Ono što treba naglasiti jest da imamo situaciju u kojoj mladi izlaze i artikuliraju svoje zahtjeve i to je, vjerujem, prva u nizu prosvjednih aktivnosti", kazao je Krolo.