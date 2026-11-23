POJAČAN INTENZITET NAPADA
Milavić za N1: Europa mora pronaći geopolitičku kičmu, Putin govori o miru dok eskalira napade
Ruski predsjednik Vladimir Putin nastavlja intenzivirati napade na Ukrajinu, dok Kijev pokazuje da može pogoditi ruske vojne ciljeve čak i u vodama uz libijsku obalu. Istodobno, Europa se suočava s pitanjem vlastite geopolitičke relevantnosti, a ratovi na Bliskom istoku ne pokazuju znakove završetka. O tim je temama u emisiji Studio uživo N1 televizije, koju vodi Hanan Nanić, govorio Esmir Milavić, urednik vanjske politike N1 Bosne i Hercegovine.
Komentirajući najnovije ruske napade na Kijevsku oblast, u kojima je bilo i poginulih, Milavić je upozorio da se intenzitet ruskih napada povećava iz tjedna u tjedan.
"Ono što smo vidjeli u proteklim sedmicama jeste da ruski predsjednik eskalira te napade iz sedmice u sedmicu. Njegov cilj u ovom trenutku jeste da na neki način pokuša prisiliti ukrajinske zvaničnike na postizanje nekog dogovora", rekao je Milavić.
"Putin govori da želi mir, ali iz tjedna u tjedan pojačava napade"
Istaknuo je proturječje između Putinovih javnih poruka o miru i njegovih postupaka na terenu.
"Ono što on radi još od onog sastanka na vrhu s američkim predsjednikom jest da neprestano pojačava napade, a govori da želi mir, da želi postići mir."
Osvrnuo se i na nedavnu izjavu Jareda Kushnera da je Putin snažno opredijeljen za postizanje mira.
"Mislim da se većina europskih dužnosnika u Berlinu smijala kada je Kushner rekao kako je Putin snažno opredijeljen za postizanje mira. Na temelju ovoga što vidimo na snimkama i što smo vidjeli proteklih nekoliko dana, pa čak i dok je Putin bio u Srbiji, nema govora o tome da on želi mir, da je taj mir nadohvat ruke. Tog mira jednostavno nema", kazao je.
Posebno je upozorio na stradavanje djece u Ukrajini, pozivajući se na podatke UNICEF-a prema kojima je ova godina, kada je riječ o broju poginule i ranjene djece, teža od prethodnih godina rata.
"To dovoljno dokazuje da u petoj godini rata imamo razornije napade nego što smo imali prethodnih godina", rekao je Milavić.
Ukrajinski napadi kod Libije: "Zelenski pokazuje koliko daleko može dosegnuti"
Govoreći o ukrajinskom napadu na ruske brodove u blizini libijske obale, kod Bengazija, Milavić je ocijenio da Kijev time demonstrira svoje tehnološke i vojne sposobnosti.
"Ono što Zelenski ovdje pokazuje jest njihova tehnološka moć, odnosno koliko daleko mogu dosegnuti u ovom trenutku. Mogu dosegnuti do libijske obale i uništiti vrlo važne i vrijedne brodove za ruskog predsjednika i njegovu mornaricu", kazao je.
Prema njegovim riječima, Ukrajina je proteklih mjeseci pokazala da može izvoditi napade na velikim udaljenostima, uključujući ciljeve duboko unutar ruskog teritorija i u crnomorskoj regiji.
"Vidjeli smo u proteklom razdoblju da nema dijela Rusije do kojeg Ukrajinci ne mogu dosegnuti i zadati snažne udarce. To je ono što je Zelenski govorio tijekom prošle i ove godine: donosimo rat u Rusiju, donosimo rat Rusima, da Rusi osjete ono što mi osjećamo."
"Izravna poruka Putinu i ruskoj mornarici"
Milavić smatra da napadi u vodama uz libijsku obalu predstavljaju i izravnu poruku Vladimiru Putinu.
"Ovo je jedna vrsta eskalacije u kojoj Zelenski kaže Putinu: možda jesi snažniji, možda imaš nuklearno naoružanje, možda imaš veće kapacitete, ali mi smo se dovoljno razvili da možemo tvoje brodove eliminirati i u libijskim vodama."
Dodao je da Ukrajina takvim operacijama nastoji prekinuti i ruske kanale opskrbe oružjem, uključujući one koji, prema njegovim riječima, prolaze preko libijskog teritorija i povezani su sa snagama Khalife Haftara.
"Onemogućit ćemo ti da oružje koje dobivaš od Haftara ili ga kupuješ negdje drugdje, ali ga preko libijskog prostora prebacuješ natrag u Rusiju, jednostavno imaš na raspolaganju", objasnio je Milavić poruku koju Ukrajina šalje Rusiji.
Sve se to, naglasio je, događa u okolnostima u kojima se Ukrajina suočava s problemima u odnosima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojeg je ironično nazvao Putinovim "prijateljem", kao i s poteškoćama u isporukama naoružanja.
Unatoč tim problemima, istaknuo je da se Ukrajina ne ograničava samo na obranu. "Vidimo da se Ukrajinci ipak mogu braniti, ali evo, vidimo da mogu i napadati", zaključio je.
"Putin je u Kini rekao: 'Nas trojica zaslužni smo za svjetski mir i sigurnost'"
Milavić se osvrnuo i na prošlotjedni susret Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Xi Jinpinga u kineskom Shenzhenu, koji je otvorio pitanja o odnosima velikih sila i mogućem oblikovanju novog međunarodnog poretka.
Prema njegovoj ocjeni, susret je prije svega poslužio kao prilika za političko predstavljanje i demonstraciju moći, a ne za ozbiljnu raspravu o novom međunarodnom poretku.
Posebno je izdvojio Putinovu izjavu da su trojica čelnika zaslužna za svjetski mir i sigurnost.
"Mislim da o svemu ovome najviše govori izjava Vladimira Putina koji hladno, sjedeći za tim okruglim stolom, kaže: 'Nas trojica zaslužni smo za svjetski mir i sigurnost.' Malo je nedostajalo da padnem sa stolice koliko sam se počeo smijati", rekao je Milavić.
Upozorio je na proturječje između takve izjave i aktualnih ratova te sigurnosnih prijetnji.
"Trump vodi rat u Iranu, Putin vodi rat u Ukrajini, a ovaj treći sjedi i čeka s prstom na gumbu ne bi li ispalio oružje ili poslao svoje snage na Tajvan. To dovoljno govori o tome kakav je ovo sastanak na vrhu bio."
Milavić je podsjetio da se istodobno nastavljaju ruski napadi na Ukrajinu, u kojima stradavaju i djeca, te upozorio na hibridne napade u Europi.
"To dovoljno govori koliko je Putinu mir u ovom trenutku važan i koliko mu je važna stabilnost, pogotovo kada je riječ o prostoru oko Ukrajine. A da ne govorimo o hibridnim napadima u Europi i svemu onome što se događa proteklih mjeseci."
"Europa mora konačno pronaći svoju geopolitičku kralježnicu"
Jedna od tema razgovora bila je i odsutnost europskih predstavnika sa sastanka trojice svjetskih čelnika te pitanje koliko Europska unija danas može utjecati na odluke koje se izravno tiču njezine sigurnosti.
Milavić smatra da Europa mora prestati čekati da joj drugi osiguraju mjesto za pregovaračkim stolom.
"Europljani moraju početi raditi ono što im je njihov veliki prijatelj i saveznik rekao prije nekoliko mjeseci u Davosu: morate pronaći svoje mjesto, morate pokazati da ste dovoljno jaki."
"Nesuglasice unutar EU-a slabe europsku poziciju"
Upozorio je i na nesuglasice unutar Europske unije oko toga tko bi je trebao predstavljati u pregovorima s Rusijom.
Podsjetio je na dogovore prema kojima bi u takvim pregovorima trebali sudjelovati predsjednik Europskog vijeća i visoki predstavnik Unije za vanjske poslove, neovisno o tome tko obnaša te dužnosti. Međutim, kako je istaknuo, i dalje postoje prijepori oko predstavljanja Europske unije.
"Vidimo da dolazi do sukoba između E3 i Bruxellesa oko toga tko će predstavljati Uniju na sljedećim pregovorima između Amerikanaca, Rusa i Ukrajinaca."
Prema njegovoj ocjeni, takve podjele dodatno slabe europsku poziciju. Upozorio je i na nedostatke europskih obrambenih kapaciteta te probleme povezane s izdvajanjima za obranu.
"Europa konačno mora početi tražiti svoju geopolitičku kralježnicu, koju u ovom trenutku nema. Moraju pronaći svoj glas kako bi osigurali da će biti za tim stolom, da će razgovarati i da će upravo oni predstavljati interese kontinentalne Europe, a ne pojedinačne zemlje", poručio je Milavić.
Spomenuo je i mogućnost da izaslanstva pojedinih europskih država uskoro otputuju u Moskvu na razgovore s Vladimirom Putinom i drugim ruskim dužnosnicima.
"Vidjet ćemo, pratit ćemo i to", dodao je.
"Razaranje u Gazi će imati posljedice za buduće generacije"
Razgovor se potom okrenuo Bliskom istoku, gdje nova izvješća upozoravaju na razmjere onečišćenja u Pojasu Gaze nakon izraelskih vojnih operacija.
U izvješćima se navodi da je područje Gaze u velikoj mjeri onečišćeno te da bi posljedice razaranja mogle utjecati na kvalitetu života stanovništva i budućih generacija.
Milavić je istaknuo da je nedavno razgovarao s ljudima na terenu te da će posljedice razaranja predstavljati dugoročan problem.
"Prije nekoliko dana imao sam priliku razgovarati s ljudima na terenu i činjenica je da će to razaranje uvelike utjecati na budućnost Gaze."
Upozorio je na goleme količine otpada i opasnih materijala koji su ostali nakon razaranja.
"Govorimo o golemim količinama otpada koji se tamo nalazi i koji uključuje sve, od ruševina i tijela koja su se raspadala do ostataka naoružanja i mnoštva drugih stvari koje se nalaze na terenu. To će zaista biti velik problem", rekao je.
Kritizirao je i američku administraciju zbog neispunjenih obećanja povezanih s Gazom.
"Ono što američka administracija nije učinila u proteklom razdoblju jest da nije ispunila sve ono što je obećala učiniti kada je riječ o Gazi."
Eisenkotovo upozorenje na "židovski terorizam"
Komentirajući izjavu izraelskog političara Gadija Eisenkota, koji je nasilje izraelskih doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali nazvao "židovskim terorizmom", Milavić je rekao da ga je takva formulacija iznenadila.
"Kada je riječ o Eisenkotu, vrlo sam iznenađen njegovim izjavama u kojima kaže da su napadi na Zapadnoj obali 'židovski terorizam', jer Eisenkot je poznat kao netko tko u prošlosti nije bio pobornik ideje o dvodržavnom rješenju."
Dodao je da Eisenkot, prema navodima pojedinih novinara, tijekom svoje političke i vojne karijere nije otvoreno zagovarao palestinsku državnost, odnosno da nikada nije izgovorio izraz "palestinska država".
Milavić smatra da bi njegova nova retorika mogla biti povezana s pokušajem pridobivanja arapskih političkih stranaka u Izraelu.
"Čini mi se da u želji da pridobije palestinske, odnosno arapske stranke u Izraelu, govori o 'židovskom terorizmu' na Zapadnoj obali."
Odmak od Netanyahua i krajnje desnice
Podsjetio je i na ulogu krajnje desnih članova izraelske vlade u pružanju podrške doseljeničkom pokretu.
"Te ljude na Zapadnoj obali, doseljenike, najviše podržavaju ljudi koji danas sjede u Netanyahuovoj vladi, a to su Ben-Gvir i Smotrich", rekao je.
Prema njegovoj ocjeni, Eisenkot se nastoji politički distancirati od Benjamina Netanyahua i krajnje desnice te istodobno otvoriti prostor za suradnju s arapskim strankama.
"Čini mi se da se on ovdje distancira od Netanyahua i krajnje desnice, a Arapima kaže: dobrodošli ste, dio ste našeg političkog sustava i želimo s vama surađivati."
Milavić smatra da je Eisenkot spreman upotrijebiti i politički neuobičajeno oštru formulaciju o doseljeničkom nasilju kako bi poslao takvu poruku.
Bivši izraelski generali privedeni zbog zaštite Palestinaca
Osvrnuo se i na nedavne slučajeve u kojima su izraelske snage privodile bivše visoke vojne i sigurnosne dužnosnike koji su pokušavali zaštititi Palestince od nasilja doseljenika.
Prema njegovim riječima, među privedenima su bili bivši generali, admirali i dužnosnici izraelskih sigurnosnih agencija, a pojedine slučajeve zabilježile su i novinarske ekipe na terenu.
Prepričao je izjavu jednog bivšeg izraelskog generala koji je, nakon što su ga priveli vojnici kojima je nekada zapovijedao, rekao da se osjeća poput Al Caponea.
"Osjećam se kao Al Capone kada me moji nekadašnji vojnici, kojima sam zapovijedao, uhićuju zato što u ovom trenutku branim Palestince", prenio je Milavić njegovu izjavu.
Hormuz i rat protiv Irana: "Sve se svelo na naftu, a rat i dalje traje"
Na kraju razgovora Milavić je komentirao nove napade na tankere u Hormuškom tjesnacu, upozorenja upućena drugim tankerima koji prolaze tim područjem te nastavak rata protiv Irana.
Složio se s ocjenom da se u javnim raspravama rat sve češće promatra gotovo isključivo kroz pitanje blokade Hormuškog tjesnaca i cijena nafte, dok se šire posljedice sukoba zanemaruju.
"Sve se svelo na Hormuz i sve se svelo na tu naftu, i sada se samo o tome razgovara", rekao je.
Podsjetio je na ranije najave Donalda Trumpa da će rat završiti u kratkom roku.
"Trump je davno govorio kako će ovaj rat vrlo brzo završiti, kako će sve biti gotovo, kako će sve biti riješeno u samo nekoliko tjedana. I ništa nije riješeno."
Rat se nastavlja, a cijene nafte ostaju visoke
Upozorio je da rat i dalje traje, da su cijene nafte visoke te da se napadi nastavljaju i izvan Irana.
"I dalje su visoke cijene nafte. Rat još uvijek traje. Saudijska Arabija trpi napade, druge zemlje u regiji trpe napade."
Milavić je pritom upozorio i na nastavak pritiska na američke interese i infrastrukturu u regiji, kritizirajući američkog predsjednika zbog, kako smatra, izostanka jasne strategije za okončanje sukoba.
"Američki predsjednik se i dalje pravi lud kao da se ništa ne događa", rekao je.
Sukob je usporedio s televizijskom serijom koja se neprestano nastavlja bez jasnog raspleta.
"Ta trakavica, čini mi se, poput onih španjolskih serija, traje unedogled, a nikako da završi. A nikome nije jasno što jedna, odnosno druga, odnosno treća strana ovdje žele postići."
Hoće li politički rasplet u Izraelu utjecati na završetak rata?
Ocijenio je i da bi daljnji razvoj rata mogao ovisiti o političkom raspletu u Izraelu, odnosno o tome hoće li Benjamin Netanyahu ostati na vlasti ili će prevagnuti Gadi Eisenkot.
"Čini mi se da čekaju vidjeti hoće li Bibi Netanyahu preživjeti ili će Eisenkot prevagnuti, pa da onda s dobitkom ili gubitkom tog igrača u Izraelu donesu konačni sud o ovom ratu koji je, mislim, odavno postao besmislen, a sada je još besmisleniji."
Zaključno je upozorio na nepredvidljivost američke vanjske politike pod Donaldom Trumpom i posljedice takvog pristupa međunarodnim sukobima.
"To je ono s čime moramo živjeti, jer to je ono što dolazi s američkim predsjednikom, a to je ta stalna nepredvidljivost njegovih poteza i nepostojanje bilo kakve strategije. I onda to uvijek završi na vrlo loš način kada se općenito sagledaju posljedice svega što se događa", zaključio je Esmir Milavić u emisiji Studio uživo N1 televizije.
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