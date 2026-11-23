"To je ono s čime moramo živjeti, jer to je ono što dolazi s američkim predsjednikom, a to je ta stalna nepredvidljivost njegovih poteza i nepostojanje bilo kakve strategije. I onda to uvijek završi na vrlo loš način kada se općenito sagledaju posljedice svega što se događa", zaključio je Esmir Milavić u emisiji Studio uživo N1 televizije.