Stručnjaci upozoravaju da bi svako kućanstvo s perilicom rublja ove zime trebalo isprobati jedan jednostavan trik. Ne samo da će vam pomoći da se rublje osuši brže, nego će i spriječiti pojavu vlage i plijesni u domu.

Zimski problem: rublje se teško suši

Tijekom hladnijih mjeseci većina ljudi rjeđe otvara prozore, dok se grijanje često uključuje kako bi dom ostao topao. No, nedostatak svježeg zraka i cirkulacije znači da se rublje nakon pranja suši sporije — posebno ako ga sušite u zatvorenom prostoru.

Vlažna odjeća koja predugo stoji na stalku za sušenje povećava rizik od pojave vlage i neugodnih mirisa, ali postoji jednostavno rješenje koje može znatno ubrzati proces sušenja.

Trik s ručnikom koji rješava problem

Stručnjaci savjetuju da u perilicu tijekom centrifuge ubacite jedan čist, suh ručnik.

Možete primijeniti isti trik i kod sušilice rublja.

Logika je vrlo jednostavna — ručnik upija dio vlage iz mokrog rublja, čime se skraćuje vrijeme potrebno za sušenje. Ako koristite pametnu sušilicu, ovaj trik može čak smanjiti potrošnju električne energije, jer će odjeći trebati kraći ciklus sušenje, savjetuje Express.

Štedi vrijeme, energiju i produžuje vijek odjeće

Korisnici na društvenim mrežama potvrdili su učinkovitost ovog trika.

Jedna osoba napisala je:

„Isprobala sam trik i stvarno primijetila da se rublje osuši brže. Napokon mogu koristiti nižu temperaturu bez da sve traje satima, pa vjerujem da tako i produžujem vijek svoje odjeće.”



Druga je dodala:

„Dodajte jedan suh ručnik u sušilicu i rublje će biti suho u kraćem vremenu — a računi za struju manji.”



Treća osoba objasnila je da taj trik koristi i kod specifičnih tkanina:

„Imamo zaštitnu navlaku za krevet koju uvijek sušimo s ručnicima — bez njih ostane vlažna, ali s ručnicima uvijek bude potpuno suha.”



Zaključak

Ovaj jednostavan trik s ručnikom može vam pomoći da rublje zimi osušite brže, uz manju vlagu u prostoru i niže troškove energije.

Sve što vam treba je jedan čisti, suhi ručnik — i malo pažnje pri sljedećem pranju.