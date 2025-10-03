DOBRA INVESTICIJA
Na stambenoj zgradi u Splitu otvorena prva solarna elektrana u Dalmaciji
Na stambenoj zgradi u Šimićevoj 11 u splitskom gradskom kvartu Blatine otvorena je prva fotonaponska centrala ili solarna elektrana u Dalmaciji, a interes za ugradnju iste takve već postoji i za susjedne zgrade.
U probni je rad puštena u četvrtak, i to sa samo 20-25 posto snage. Snaga joj je 10 kW, a potreba stambene zgrade iznosi oko pet kW. U neboderu se nalaze 64 stana čiji su vlasnici dali suglasnost za ugradnju solarne elektrane na krovištu.
Konačna cijena iznosila je oko 11.500 eura, a na tu su se investiciju stanari odlučili nakon što su prethodno godinama uplaćivali novac u svoj posebni fond.
Predstavnik stanara Radoslav Đorđević kaže kako trenutno mjesečno za struju izdvajaju oko 270 eura, višak energije iz solarne elektrane plasirat će u mrežu, a HEP bi na kraju godine u završnom obračunu trebao razliku uplatiti na pričuvu zgrade.
Investiciju u solarnu elektranu isplatit će za najviše tri i pol godine. Po gruboj procjeni, taj bi neboder u budućnosti trebao zarađivati otprilike 500 eura mjesečno.
"Fotonaponsku centralu smo sami financirali jer je država donijela zakon o sufinanciranju, ali u praksi, koliko znamo, nikome nisu dali ni centa. Zbog ugradnje centrale suvlasnici više neće morati plaćati potrošnju dva dizala i 36 svjetala u stubištu, koja rade 24 sata dnevno", rekao je Đorđević.
Postali smo prvom stambenom zgradom u Dalmaciji koja ima solarnu elektrana na krovištu, a također smo među malobrojnim zgradama u Splitu koje imaju certifikat A+, što je u graditeljstvu vrh za energetsku učinkovitost, dodao je.
Neboder u Šimićevoj 11 tako je postao energetski samodostatan, a i susjedni neboder pokrenuo je isti postupak za ugradnju solarne elektrane.
