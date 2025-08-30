Napadači iskoristili propust u WhatsAppu: Imali su pristup podacima i porukama korisnika

U ovim napadima hakeri su, dakle, simultano iskoristili dva propusta. U jednom je slučaju riječ o propustu u WhatsAppovim aplikacijama za iOS i Macove, a drugom o spomenutom propustu na samim Appleovim uređajima. Iako su sada ti propusti riješeni s nadogradnjama, prilično je zabrinjavajući podatak kako su ih hakeri iskorištavali još od kraja svibnja. Prema informacijama iz WhatsAppa, u ovoj hakerskoj kampanji napadnuto je manje od 200 uređaja, no hakeri su imali pristup tim uređajima iz kojih su mogli krasti podatke, prenosi ZIMO.hr.