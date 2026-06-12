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Pavlekov laptop otkrio: Dvojica šefova HOO-a primili crni novac

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N1 Info
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12. lip. 2026. 13:03
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krajacsegota
Davor Puklavec/PIXSELL, Josip Regovic/PIXSELL

Istraga oko izvlačenja novca u Skijaškom savezu uskoro bi mogla biti proširena, i to barem na dva dodatna imena.

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Kako ekskluzivno za 24sata piše Ivan Pandžić, da su dvojica visokopozicioniranih djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora godinama primala novac od osumnjičenog nekadašnjeg predsjednika Hrvatskog skijaškoj saveza Vedrana Pavleka. Riječ je o glavnom tajniku Siniši Krajaču i dugogodišnjem direktoru olimpijskog programa Damiru Šegoti.

Šegota i Krajač su već bili na "Pavlekovom popisu" koji su istražitelji našli kad su u siječnju zaustavili bivšeg glasnogovornika HSS-a Nenada Erora s velikom količinom gotovine pri pokušaju povratka u Hrvatsku.

Dodatni dokazi, pišu 24sata, nalazili su se u Pavlekovu laptopu, koji je zaplijenjen još prije njegova bijega iz Turske u Kazahstan. Prema informacijama 24sata, u laptopu se nalaze dokazi da je Krajač je kroz godine primio barem 60.000 eura, a direktor olimpijskog programa Šegota barem 30.000 eura.

Te uplate su, prema svjedočenju Erora, za niz djelatnika Skijaškog saveza i sportaša, ali i za njih dvojicu, stizale redovno. Analize tijekova novca još traju.

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Teme
damir šegota hrvatski skijaški savez hss siniša krajač vedran pavlek

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