Pavlekov laptop otkrio: Dvojica šefova HOO-a primili crni novac

Dodatni dokazi, pišu 24sata, nalazili su se u Pavlekovu laptopu, koji je zaplijenjen još prije njegova bijega iz Turske u Kazahstan. Prema informacijama 24sata, u laptopu se nalaze dokazi da je Krajač je kroz godine primio barem 60.000 eura, a direktor olimpijskog programa Šegota barem 30.000 eura.