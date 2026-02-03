Oglas

ozbiljni problemi

Pao ChatGPT!

author
N1 Info
|
03. velj. 2026. 22:20
ChatGPT
Ilustracija / Unsplash

Korisnici prijavljuju probleme

OpenAI večeras je izvijestio o ozbiljnim tehničkim problemima sa svojim najpopularnijim servisom.

Korisnici ChatGPT-a diljem svijeta suočavaju se s povišenim stopama grešaka i značajno degradiranim performansama.

Prema službenom statusnom izvješću OpenAI-a od 3. veljače 2026. u 21.32, problemi su identificirani, a tim intenzivno radi na uvođenju privremenog rješenja (mitigation).

Trenutno nije poznato koliko će dugo poremećaj trajati, no servis je u većem dijelu nedostupan ili radi s velikim poteškoćama.

OpenAI je obećao redovita ažuriranja na svojoj status stranici.

Teme
pao chatgpt umjetna inteligencija

