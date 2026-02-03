Pao ChatGPT!

Korisnici prijavljuju probleme
OpenAI večeras je izvijestio o ozbiljnim tehničkim problemima sa svojim najpopularnijim servisom.
Korisnici ChatGPT-a diljem svijeta suočavaju se s povišenim stopama grešaka i značajno degradiranim performansama.
Prema službenom statusnom izvješću OpenAI-a od 3. veljače 2026. u 21.32, problemi su identificirani, a tim intenzivno radi na uvođenju privremenog rješenja (mitigation).
Trenutno nije poznato koliko će dugo poremećaj trajati, no servis je u većem dijelu nedostupan ili radi s velikim poteškoćama.
OpenAI je obećao redovita ažuriranja na svojoj status stranici.
