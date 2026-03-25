SUD U LOS ANGELESU

Povijesna presuda: Meta i YouTube proglašeni krivima za izazivanje ovisnosti kod korisnika

25. ožu. 2026. 18:54
Meta i YouTube proglašeni su odgovornima za ovisnost o društvenim mrežama u povijesnoj presudi.

Porota Višeg suda okruga Los Angeles upravo je donijela odluku prema kojoj su i Meta i YouTube postupali nemarno, nakon što je 20-godišnja žena izjavila da ju je rano korištenje društvenih mreža učinilo ovisnom i pogoršalo njezinu depresiju, prenosi Sky News.

U tužbi su tužitelji naveli da su Instagram i Facebook, u vlasništvu Mete, YouTube, u vlasništvu Googlea, te TikTok i Snapchat "preoblikovali način na koji naša djeca misle, osjećaju i ponašaju se", stoji u zajedničkoj tužbi.

Snapchat i TikTok također su bili među optuženicima u postupku, no nagodili su se s tužiteljicom prije početka suđenja. Uvjeti tih nagodbi nisu objavljeni.

Ishod ove pravne bitke mogao bi poslužiti kao "pokazatelj smjera" za slične slučajeve u budućnosti.

Odluka dolazi nakon što je porota u zasebnom postupku u Novom Meksiku utvrdila da Meta šteti mentalnom zdravlju djece i krši zakon o zaštiti potrošača te države, zbog čega joj je izrečena kazna od 375 milijuna dolara (280 milijuna funti).

