Kako umjetna inteligencija i carinski ratovi kroje još jedno "novo normalno"?

Međutim, McKinsey upozorava na varku: Kina se ne povlači, već se transformira. Od izvoznika jeftinih igračaka postala je "tvornica za tvornice". Kineske komponente i kompleksni strojevi sada putuju u Meksiko ili Vijetnam, koji služe kao "mostovi" za zaobilazak zapadnih carina. Bolna istina za zapadne lidere glasi: ovisnost o Kini i dalje je prisutna, samo što su opskrbni lanci postali dulji, složeniji i znatno skuplji.