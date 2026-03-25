82. zračno-desantna divizija
VIDEO / Ovo je elitna zračno-desantna postrojba koju Trump šalje prema Bliskom istoku dok razmatra invaziju na Iran
Američki portal The Intercept saznao je iz izvora bliskih Trumpovoj administraciji da SAD na Bliski istok šalje proslavljenu 82. zračno-desantnu diviziju zbog eventualne invazije na Iran.
Vladini izvori rekli su za The Intercept da je vodstvo slavne 82. zračno-desantne divizije upućeno na Bliski istok.
General-bojnik Brandon Tegtmeier, zapovjednik 82. zračno-desantne divizije, zajedno sa stožerom, dobio je zapovijed za odlazak na Bliski istok dok Ministarstvo obrane čeka odluku Bijele kuće o mogućem raspoređivanju postrojbe za kopnene operacije u Iranu, navode dva izvora.
Raspoređivanje uključuje „stožerni element“ divizije, pomoćno osoblje te dio kadra zaduženog za logistiku, planiranje i zapovjedne operacije.
Zapovijed dolazi u trenutku kada Pentagon razmatra šire raspoređivanje „Snaga za trenutačni odgovor“ 82. zračno-desantne divizije, brigade od 3.000 vojnika sposobne za raspoređivanje bilo gdje u svijetu unutar jednog dana, o čemu je prvi izvijestio New York Times. Također dolazi dok se tisuće marinaca upućuju u regiju, zajedno s najmanje tri dodatna broda, uključujući USS Boxer, amfibijski jurišni brod s borbenim zrakoplovima F-35 s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja, kao i jurišnim i transportnim helikopterima.
Prema dostupnim otvorenim izvorima, deseci transportnih zrakoplova koji prevoze vojnike i opremu polijeću s baza koje koriste najelitnije američke specijalne postrojbe, uključujući Delta Force i mornarički SEAL Team 6.
Američke kopnene snage mogle bi biti korištene za različite misije, od konvencionalnih borbenih operacija do specijalnih komandnih zadataka. To bi moglo uključivati zauzimanje otoka Kharg, glavnog iranskog izvoznog čvorišta nafte, ili osiguravanje zaliha visoko obogaćenog uranija.
„Napravili smo Iwo Jimu. Možemo i ovo.“
„Imamo dvije marinske ekspedicijske jedinice koje plove prema tom otoku. Napravili smo Iwo Jimu. Možemo i ovo“, rekao je senator Lindsey Graham za Fox News. „Ne znam hoće li se otok zauzeti ili blokirati, ali znam ovo: onog dana kada kontroliramo taj otok, ovaj režim, ovaj teroristički režim, bit će oslabljen. Uvenut će.“
„Netko će morati otići i uzeti to“, rekao je ranije ovog mjeseca državni tajnik Marco Rubio govoreći o iranskom uraniju.
Potencijalno proširenje operacije Epic Fury u kopnenu kampanju predstavljalo bi novu veliku eskalaciju sve šireg rata predsjednika Donalda Trumpa.
Jedan američki dužnosnik upoznat s operacijom Epic Fury nagađa da bi Trumpova fascinacija navodnim uspjehom operacije Absolute Resolve — u kojoj su SAD napale Venezuelu i otele predsjednika Nicolása Madura — mogla potaknuti sličan scenarij u Iranu.
Zapovijedi za raspoređivanje tisuća dodatnih pripadnika divizije mogle bi stići u roku od nekoliko sati, rekao je jedan od dužnosnika. Ured ministra obrane uputio je pitanja o raspoređivanju kopnenih snaga u Iran Bijeloj kući, koja zasad nije odgovorila na zahtjev za komentar.
"Najopasnija kriza za SAD"
Prošlog tjedna zapovjednik Zapovjedništva za specijalne operacije, admiral Frank M. Bradley, izjavio je da Iran i njegovi saveznici koji ugrožavaju slobodu plovidbe na Bliskom istoku predstavljaju „najopasniju krizu“ za Sjedinjene Države. Dodao je da je sposobnost projekcije sile u sve osporavanijim okruženjima ključni prioritet modernizacije američke vojske.
Snage koje se ubrzano šalju na Bliski istok pridružit će se više od 40.000 vojnika već raspoređenih u regiji, kao i snagama upućenima prije početka najnovijeg rata protiv Irana 28. veljače. To uključuje desetke borbenih zrakoplova, bombardera i drugih letjelica te dvije udarne skupine nosača zrakoplova. (USS Gerald R. Ford morao je napustiti operaciju i otići u luku zbog požara na brodu.)
Pentagon je već zatražio dodatnih 200 milijardi dolara za financiranje rata protiv Irana, a procjenjuje se da bi ukupni troškovi mogli doseći bilijune dolara.
