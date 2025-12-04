Oglas

Rusija blokirala Snapchat

Hina
04. pro. 2025. 18:11
mobitel, telefon, android, uređaj, društvene mreže, aplikacije, Facebook, WhatsApp, YouTube, Google, Snapchat
Photo by Rami Al-zayat on Unsplash / ilustracija

Rusija je blokirala pristup Snapchatu, društvenoj mreži za razmjenu fotografija i video snimaka koje se objavljuje privremeno, objavila je u četvrtak državna novinska agencija RIA, pozivajući se na regulatora za komunikacije Roskomnadzor.

Ruske vlasti objasnile su da je jedan od razloga za zabranu navodna zloupotreba Snapchata "za organizaciju i izvođenje terorističkih djela u zemlji te za regrutiranje počinitelja".

Rusija je ranije u četvrtak blokirala Appleovu aplikaciju za video-pozive FaceTime, u sklopu jačanja kampanje suzbijanja stranih tehnoloških platformi koje se, prema tvrdnjama vlasti, koristi za kriminalne aktivnosti.

Odluka je uslijedila nakon restrikcija uvedenih Googleovu YouTubeu, Metinom WhatsAppu i Telegramu.

rusija snapchat

