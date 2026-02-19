Promjena je započela krajem 20. stoljeća, kada je otvoreno dostupno obavještavanje (open-source intelligence) dobilo na važnosti s usponom internetskih foruma, društvenih mreža i komercijalnih satelitskih snimki. Tvrtke su počele prikupljati slike i sadržaj s interneta te ih komercijalizirati. Clearview AI, jedna od najpoznatijih, od 2017. nudi identifikaciju osoba na temelju fotografija s društvenih mreža.