nikolina finska
Vratila se iz Finske u Hrvatsku i pokrenula zanimljiv posao. Želi osvojiti svijet igricom za žene
Nakon gotovo šesnaest godina života i rada u Finskoj, jednoj od najuspješnijih svjetskih gaming sila, Nikolina Finska vratila se u Hrvatsku kako bi zajedno sa suprugom Jormom Finskom pokrenula Sentona Games – međunarodni gaming startup koji iz Hrvatske razvija mobilne igre za globalno tržište.
Nikolina Finska je karijeru gradila u kompanijama poput Rovija, studija koji stoji iza globalnog fenomena Angry Birds, te Next Gamesa, gdje je sudjelovala u razvoju i vođenju međunarodnih projekata u jednoj od najrazvijenijih gaming industrija na svijetu. Osim toga surađivala je i još uvijek surađuje s američkim gaming kompanijama.
Danas iz Hrvatske okuplja međunarodni tim stručnjaka iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država s ciljem razvoja nove generacije mobilnih igara usmjerenih na snažnu priču, emocionalnu povezanost s igračima i publiku koju gaming industrija često zanemaruje – žene.
„Hrvatska ima talent za ozbiljnu gaming industriju, ali joj nedostaje više ambicije, suradnje i pristupa kapitalu. Želimo pokazati da se i iz Hrvatske može graditi studio koji razmišlja globalno od prvog dana“, ističe Nikolina Finska.
Model rada Sentona Gamesa
Posebnost Sentona Gamesa nije samo međunarodno iskustvo osnivača, nego i model rada.
Tvrtka posluje kao potpuna remote organizacija koja okuplja stručnjake iz više država, oslanjajući se na radna načela karakteristična za finsku gaming scenu – otvorenu razmjenu znanja, agilne timove i kulturu eksperimentiranja. Finska govori da su je mnoge stvari u Hrvatskoj pozitivno iznenadile.
„Poslovni sustav u Hrvatskoj je u stvari dobar i porezi su povoljni. Startup ekosustav je zanimljiv, s puno pozitive i dobrih ideja. Kad odeš na šaltere državnih službi, iako je administracija još uvijek pretjerana, većina službenika ti želi pomoći. U Finskoj je suprotno“, opisuje svoje dojmove.
Njezin suprug i suosnivač sturtupa Jorma Finska smatra da Hrvatska ima potencijal postati značajniji igrač na europskoj gaming karti.
„Finska je izgradila gaming industriju zahvaljujući kombinaciji talenta, ambicije i suradnje. Vjerujem da Hrvatska ima mnogo toga potrebnog za sličan razvojni put. Naš cilj nije samo izgraditi uspješnu kompaniju nego i doprinijeti razvoju šireg gaming ekosustava“, kaže Finska.
Igra Merge Medicine
Sentona Games trenutačno razvija svoj prvi veliki projekt – mobilnu igru Merge Medicine koja kombinira elemente popularnih televizijskih medicinskih drama i suvremenog mobilnog igranja. Prve faze testiranja provode se na međunarodnim tržištima, uključujući Filipine, Vijetnam i Indoneziju, kako bi se prikupili podaci i povratne informacije prije globalnog lansiranja. Ciljana publika su žene.
„Žene imaju malo drugačiju motivaciju u igricama i glede napredovanja u igrici i glede potrošnje. Ženama je priča vrlo bitna, također mogućnost otkrivanja, te fantazije (living the fantasy). Žene vole igrati zajedno, no u prosjeku više uživaju u zajedničkoj suradnji, dok muškarci preferiraju natjecanje“, objašnjava Nikolina Finska.
Osnivači vjeruju da Hrvatska može stvoriti vlastiti „Supercell trenutak“ te da domaća gaming scena ima potencijal iznjedriti kompanije koje će konkurirati na svjetskom tržištu. Startup je već privukao investitore kao što je hrvatska tvrtka Aymo Ventures, a trenutno su u drugoj fazi razvoja igrice i privlačenja investitora. Lansiranje igrice planirano je za prosinac ove godine, najprije na tržištu SAD-a.
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