Vratila se iz Finske u Hrvatsku i pokrenula zanimljiv posao. Želi osvojiti svijet igricom za žene

Osnivači vjeruju da Hrvatska može stvoriti vlastiti „Supercell trenutak“ te da domaća gaming scena ima potencijal iznjedriti kompanije koje će konkurirati na svjetskom tržištu. Startup je već privukao investitore kao što je hrvatska tvrtka Aymo Ventures, a trenutno su u drugoj fazi razvoja igrice i privlačenja investitora. Lansiranje igrice planirano je za prosinac ove godine, najprije na tržištu SAD-a.